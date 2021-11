Juan Rivera comparte inesperada noticia con sus seguidores

El productor musical dice que su mamá, la señora Rosa, y su esposa, Brenda, al igual que él, se contagiaron de coronavirus

“Dios con ustedes y nuestra oración para que se recuperen pronto”, expresan algunos usuarios Tal vez el 2021 no ha sido el mejor de los años para el productor musical Juan Rivera, ya que después de haber sido señalado, junto a su hermana Rosie Rivera, de llevar a cabo malos manejos en las empresas de Jenni Rivera, ahora confiesa que su mamá, la señora Rosa, y su esposa, Brenda, al igual que él, se contagiaron de coronavirus. En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde está a punto de llegar a los 150 mil suscriptores, el hermano de La Diva de la Banda, con su particular estilo, dio a conocer esta noticia y de inmediato recibió el apoyo de sus admiradores. Juan Rivera dice que el Covid-19 llegó a su familia En una transmisión en vivo que realizó en sus diferentes redes sociales, Juan Rivera comentó que, desafortunadamente, el lunes pasado se dio cuenta que se había contagiado de coronavirus: “Yo no pensé que estaba enfermo. El jueves fuimos a la iglesia con mi mamá (la señora Rosa) y nos dijo que se empezó a sentir mal”. Tranquilo, el productor musical dijo que esto del Covid-19 no es algo nuevo, pero no por eso la situación deja de ser delicada: “Yo me siento fuerte, siento que me cuido, Brenda (su esposa) también es fuerte, pero pues mi mamá si está grande”. comentó antes de decir que en un servicio de mujeres en la iglesia a la que acuden la señora Rosa comenzó a sentirse mal”.

El productor musical no pensó que las cosas pasaran a mayores En ese momento, Brenda se unió a la transmisión, y a diferencia de Juan Rivera, se observa en peor estado e incluso tose en varias ocasiones. El productor musical comentó que empezó a sentir pulsaciones en su cabeza, pero luego de que comprara un producto, se le quitó el dolor de cabeza y no le dio mayor importancia. “El domingo tuvimos una junta en casa de mi mamá, estuvimos Pedro (Rivera Jr) y todos sus hijos, mi hermanita Rosie y sus hijos, mi mamá, Johnny, Brenda y yo para un proyecto que vamos a empezar muy interesante. Mi mamá ya traía su cubrebocas y creo que Rosie y su familia la llevaron a que se hiciera un examen”.

Rosie le avisó a Juan Rivera que la señora Rosa había dado positivo a coronavirus A continuación, Juan Rivera expresó que su hermana Rosie le avisó vía telefónica que la señora Rosa había dado positivo a coronavirus, por lo que le pidió que la llevara a hacerle otro examen, lo que aprovechó él para hacerse el examen, saliendo con resultado positivo. “Brenda y yo pensábamos que ya nos había dado Covid y que ni cuenta nos dimos, pero después de sentir ‘qué feo se siente esta mad…’, dijo el hermano de Jenni Rivera, siendo interrumpido por su esposa Brenda, la cual comentó que nuncale había dolido su cuerpo como hasta ahora.

Comenzó a llamar a la gente con la que estuvo en contacto Preocupado por la posibilidad de haber contagiado a alguien más, Juan Rivera comentó que empezó a llamar a las personas con las que había tenido contacto recientemente: “Brenda se fue a hacer el examen y también salió positivo, pero lo bueno y lo raro es que Lupito, Johnny, Marina y Divina, que viven aquí con nosotros, dieron negativo”. El productor musical dijo que en casa de la señora Rosa todos dieron negativo, menos su mamá: “Los únicos que dimos positivo fuimos nosotros y supe que era Covid el lunes cuando llegué a casa porque le di un beso a Brenda en la boca y no sabía a cereza”, bromeó Juan con esto último.

Existe la posibilidad de que la suegra de Juan Rivera también esté contagiada Sin perder el buen humor a pesar de la enfermedad que padece, aunque de inmediato cambió su rostro, Juan Rivera se mostró preocupado, pues existe la posibilidad de que su suiegra, quien vive cerca de su casa, también se haya contagiado de coronavirus. “Y pues mi suegra también ya está grande. Mi suegra tiene la vacuna, pero igual, también es un peligro, mi mamá no la tiene y Brenda y yo no la tenemos”, confesó el productor musical, quien a pesar de esto, al igual que su esposa, no considera vacunarse próximamente.

“Es algo que nunca habíamos vivido” En un tono más serio, Juan Rivera, quien permanece encerrado con su esposa en casa desde que se enteraron que habían dado positivo a coronavirus, al igual que la señora Rosa, confesó que esto es algo que nunca habían vivido ni mucho menos experimentado. Sus hijos se fueron con diferentes familiares. “La que sí me preocupa es mi mami, pero en realidad se oye mejor que nosotros. Le marcamos y se escucha de muy buen ánimo”. En ese momento, una persona que estaba al pendiente de la transmisión en vivo los llamó ignorantes por no querer recibir la vacuna, por lo que de inmediato se defendió.

¿Se arrepienten de no haberse vacunado? Luego de exponer sus razones de por qué motivo no se han vacunado, Juan Rivera aseguró que están tomando todas las precauciones necesarias para salir adelante y superar esta enfermedad. Sus hijas los han apoyado de diferentes maneras en estos difíciles momentos por los que están pasando. “Mi mama´tiene una doctora naturista que nos mandó un montón de productos, de medicinas, y los estamos tomando. La verdad nos tardamos en contagiarnos, y aunque siempre andábamos con cubrebocas, las cosas sucedieron como sucedieron”, finalizó el hermano de Jenni Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La señora Rosa ¿se está recuperando? Con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores, la señora Rosa realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para compartir su evolución después de haber dado positivo a coronavirus. Juan Rivera pidió que oraran por la salud de su madre. “Yo me había cuidado bastante, pero el jueves me empecé a sentir mal. El viernes me fui a Tijuana y ya iba mala de la garganta y de la gripa, y hasta que ya me hicieron el examen, fue cuando supe qué tenía. Gracias a Dios, he tenido muy buena doctora, he tenido muy buenos doctores”, comentó La gran señora.

“Me he estado saliendo al sol”, dice la mamá de Juan Rivera De buen ánimo, la mamá de Juan Rivera compartió todos los medicamentos que se ha estado tomando desde que dio positivo a coronavirus, además de comentar que se ha estado saliendo al sol. La señora Rosa dijo que perdió el sentido del gusto y del olfato. “He estado desinfectando todo, tengo toallitas, lo único que pasó ahora es que me salí al sol y comencé a inflar globos porque me dijeron que hiciera eso para ver cómo andaban los pulmones. Ya después me metí a bañar y me ataranté bien feo, yo creo por la debilidad me ataranté”.

¿Corre en riesgo su salud? Ya casi para finalizar con este video, el cual provocó que sus seguidores se volcaran en muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación, la señora Rosa comentó que gracias a Dios está bien: “Todos mis hijos han estado muy buenos conmigo. Le doy gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí porque si es una cosa fea esto del Covid”. “Yo no sé dónde lo agarré porque me he cuidado toda la pandemia y no supe quien lo trajo ni le echo la culpa a Juan. Creo hasta el lunes me voy a hacer otra vez el chequeo para ver si ya salgo negativo”, finalizó la señora Rosa, quien preocupó a sus seguidores al salir contagiada de coronavirus (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).