Las cosas se han puesto bastante complicadas para la familia de Jenni Rivera y es que no es una sorpresa que la dinastía de Los Rivera cada día se ve más separada por los innumerables problemas en los que cada uno de sus integrantes se han visto enfrascados.

A pesar de que Janney no mencionó quién había sido la persona que se había llevado esa cantidad de dinero, muchos internautas en redes sociales aseguraron que se trataba de Juan Rivera, su otro tío, quienes argumentan que había sido él el responsable, pero todo quedó en suposiciones de la gente.

A través de un live en Instagram, Chiquis Rivera, hija de Jenni, comentó lo siguiente: “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero , Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

¿Se está burlando de Chiquis Rivera? Juan Rivera manda contundente mensaje

En el video, el cual ya cuenta con más de 100 mil reproducciones, Juan Rivera no se quiso quedar callado ante las acusaciones en su contra al ser llamado por terceros como “ratero” y mediante un posible video musical aseguró que él no hablaba sin tener pruebas.

El clip muestra las palabras como: “calma”, “mente fría”, “piensa”, “analiza”, “calcula”, “prepara”, “dispara”, “todo siempre con pruebas”, mientras que el tío de Chiquis aparecía cantando a manera de estrofa: “Es negocio, no lo tomen personal, a esta casa no entra sin llaves, ¿quedó claro? No se les vaya a olvidar”.