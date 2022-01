Cansado de las críticas, Juan Rivera sube revelador video

El productor musical por fin confiesa de dónde saca tanto dinero

Junto con su hermana Rosie, ha sido señalado por realizar malos manejos en las empresas de Jenni Rivera ¿Estará diciendo toda la verdad? Cansado de las constantes críticas y señalamientos, al igual que los que ha recibido su hermana Rosie por realizar malos manejos en las empresas de Jenni Rivera, La Diva de la Banda, el productor musical Juan Rivera por fin confiesa de dónde saca tanto dinero. Fue por medio de una transmisión en vivo en sus diferentes redes sociales, y que ya está disponible en su canal oficial de YouTube, que el también cantante quiso dejar todo claro, de una vez por todas, además de responder algunas dudas que tienen sus seguidores y que no se habían animado a preguntar. ¿De dónde saca tanto dinero Juan Rivera? Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, y revelar que está bloqueado en Instagram, Juan Rivera comenzó de la siguiente manera esta transmisión en vivo: “Como ya no tengo mucho qué hacer, según la gente de las redes sociales, cotorreamos ustedes y yo”, expresó el hermano de Jenni. “¿De dónde saco tanto dinero y me doy la vida que me doy? Les aseguro que hay varias personas que están enfocadas en qué me gano el dinero y cómo me lo he ganado y cómo compro casa y todo este rollo. Si se enfocaran más en su propia vida, y en su estado financiero, a lo mejor estuvieran un poco mejor financieramente”.

Dicen que Juan Rivera está valuado en 10 millones de dólares A continuación, Juan Rivera recordó que hace seis meses, aproximadamente, realizó un video similar, y en esa época se aseguraba que él estaba valuado en diez millones de dólares, algo que negó rotundamente con muy su peculiar estilo: “¡Qué chulada!, dijo el productor musical. “Para empezar, ¿qué es tanto dinero? Segundo, no hay qué creer todo lo que escuchas, tan solo que lo veas con tus propios ojos, y hay veces que hasta los ojos te engañan, y menos en las redes sociales, que cualquier persona puede subir lo que le da la gana o como le dé la gana por el motivo que quiera”.

Muchas personas creen que el hermano de Jenni Rivera no trabaja “No porque no me vean trabajando no quiere decir que no trabaje o no porque no trabaje como ustedes quieran verme a mí trabajando quiere decir que no trabajo. Hay gente que tiene muchas habilidades en diferentes áreas, artísticamente, musicalmente, como actores, artistas, pintores, escultores, cantantes, intérpretes”. Con tono serio, Juan Rivera expresó que, aunque ha producido muchas cosas, él mismo no se da ese título porque cree que le queda grande: “A lo mejor soy Uber y ustedes ni cuenta, a lo mejor trabajo como mi hermano Pedro y ustedes ni cuenta, pero como es fácil soltar la lengua, o en este caso los dedos, sin saber pues lo hacen”.

“Poca gente sabe qué hacer con el dinero”: Juan Rivera “Poca gente sabe qué hacer con el dinero. Si usted no sabe manejar su dinero para que su dinero trabaje para usted, el resto de su vida va a trabajar para el dinero, así de sencillo es”, explicó Juan Rivera, quien dejó en claro minutos atrás que no se considera a sí mismo un productor musical. “Díganme ‘huevón’, díganme como quieran, pero yo no creo que yo nací para trabajar todos los días de mi vida, creo que tengo la capacidad para hacer cosas y hacer que el dinero trabaje para uno y me preguntan cómo hago eso y gracias a Dios mi papá me enseñó a hacerlo de muchas maneras”, reveló Juan Rivera.

¿Compartirá su secreto para hacer dinero? En otra parte de esye video, que causó todo tipo de reacciones, el hermano de Jenni Rivera reveló que ha buscado crecer, económicamente, con diversas cosas, pero que ninguna de ellas ha ‘explotado’, o sea, que ha tenido un éxito total, pero que juntando a todas, ha podido ‘engordar a la vaquita’. “Por ejemplo, tengo Línea Music, donde tengo cuatro o cinco artistas, que ninguno ha dado un éxito o un ‘boom’, pero ‘cachito a cachito’ entra una mensualidad, además, hemos puesto la línea de productos, que no es un mega éxito, pero poquito a poquito va entrando”.

Juan Rivera y su éxito en redes sociales Cuando nadie lo esperaba, el hermano de Jenni Rivera reveló que, justo en el año pasado, subió cerca de 300 videos tanto a su canal de YouTube como a su página de Facebook: “Cada uno de esos videos, día a día, ‘cachito a cachito’, y ahí van tres: Línea, productos y YouTube”. “Mi papá me paga una mensualidad en Cintas Acuario y luego tengo la peluquería (la cual su hermana Jenni se encargó de inaugurar), que desde que pasó lo de la pandemia está más tranquilo, pero igual, deja su ‘cachito’, además de que tengo lo de los perritos. De tanto ‘cachito’, se empieza a formar un ‘charquito'”.

“No soy millonario” A punto de terminar con este video, y contrario a lo que mucha gente cree, Juan Rivera quiso dejar en claro que no es millonario ni mucho menos tiene los 10 millones de dólares que le ‘achacan’: “Pero sí he sabido hacer negocio, gracias a Dios y gracias a mi padre que me enseñó, mi papá es hombre de negocios”. “Entonces, ahí tengo seis ingresos que ninguno es un ‘mega boom’, pero sí tienes una tiendita, el tomate no tiene por qué ser un exitazo porque si vendes tomates, vendes chiles, vendes cebollas, etcétera, el ‘cachito’ que te ganas de cada lado se hace un buen monto”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).