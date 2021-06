Juan Rivera reacciona a la entrevista que dio su sobrino Johnny donde habla de la herencia de su madre

Juan Rivera, asegura que su hermana ha manejado todo con trasparencia

Afirma que Rosie Rivera no ha renunciado y ella dejará el puesto entre seis meses y un año Juan Rivera responde. La entrevista que ofreció el hijo de Jenni Riviera, Johnny, al programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo entre los miembros de su familia, como su tío Juan Rivera, quien inmediatamente utilizó su cuenta de Instagram para responder. El video que subió a sus redes es de casi una hora, sin embargo, el Instagram de Chamonic 3, editó los 15 minutos en donde el hermano de la desaparecida cantante, Juan Rivera, habla sobre lo dicho por su sobrino en la entrevista con el programa de espectáculos. Juan Rivera responde: “Mis sobrinos tienen el derecho de pedir una auditoría” En el video, Juan Rivera habló de lo dicho por su sobrino, que aseguró en entrevista que solo buscan, tanto él como sus hermanos, conocer el estado de las empresas de su madre. Al respecto, Juan dijo: “Mis sobrinos tienen el derecho de pedir una auditoría…”. VER VIDEO AQUÍ “Creo que es responsable de ellos el saber que esta sucediendo con los bienes que dejó su mamá, porque para eso trabajó mi hermana al final de cuentas, ese les pertenece a ellos, es únicamente de ellos… deberían de cultivarlo y de tartar de hacerlo crecer, con trabajo, con muchas cosas”.

Juan Rivera responde: No ha leído el testamento También habló sobre el testamento, el cual dijo, no ha leído porque no le interesa: “Dijo que en el testamento de mi hermana decía que se tenía que entregar una contabilidad cada año, yo no sé si él ha leído el testamento, yo no lo he leído porque no me interesa leerlo, porque no es mi lugar, no es para mi, es para mis sobrinos”. Aseguró que leer el testamento es trabajo de Rosie Rivera y de los hijos de Jenni Rivera, y agregó: “No sé si lo ha leído (Johnny) y si lo ha leído hay dos cosas ahí que se contradijo, y que ahorita les explicaré, también le di un consejo a Jacqie hoy, le dije: ‘Dile a Johnn que cuando haga una entrevista que él le grabe por su parte también…”.

Juan Rivera responde: Le da consejo a Johnny Sobre el consejo que le mando Johnny, prosiguió: “Yo le dije eso porque sé que los medios a veces voltean las cosas, cambian los papeles, entonces le dije, si él la graba (la entrevista) y la tiene archivada, él tiene con qué defenderse, ‘yo dije esto, esto fue lo que yo dije, esto fue lo que ustedes publicaron'”. “Eso suele suceder, y le dije que yo no iba a estar juzgándolo ni criticándolo, solo iba a estar hablando de lo que yo sé… lo he dicho anteriormente, que yo no tengo nada que ver con la contabilidad, yo solo soy un empleado de la empresa… a mi no me están haciendo una auditoría…”.

Juan Rivera responde: Dice que él nunca a manejado dinero Rivera continuó con su explicación y dijo que él nunca a manejado dinero: “Yo no sé de la contabilidad, porque yo nunca he manejado chequeras, cuentas bancarias, me dieron, a los tres años, una tarjeta corporativa y para las compras tengo que pedir autorización y todo queda archivado…”. “Y aunque e testamento diga eso, que no sé si lo diga, pro sin lo dice no es necesario porque ellos tienen la confianza de decirnos ‘podemos ver los números’, le pueden decir a Rosie, seguro que mi hermanita les va a decir que sí. Incluso con la empresa que dejó mi hermana de contabilidad siempre se han dejado las cosas por escrito, por correo, los correo no mienten…”.

Juan Rivera responde: Asegura que ya les habían ‘pedido números’ Aseguró que las puestas para conocer las cuentas de las empresas de Jenni Rivera siempre están abiertas: “Cuando quieran saber lo que quieran pueden hablar con el encargado, que no voy a dar su nombre porque no sé si el quiera, cuando quieras hablar con el contador de la empresa que dejó tu mamá asignado, habla con él, en el correo está…”. “Ahora, él dijo que era una mentira que uno de los sobrinos pidió una contabilidad, Rosie es tan reservada, por respeto a las personas, que creo que ni mi sobrino Mickey lo sabe, entonces sí se pidió, se pidieron números hace dos años… y se les entregaron… los correos ahí están…”.

‘Todo esto le pertenece a ellos’ “Lo de la contabilidad no sé si lo diga el testamento, pero no tiene que decirlo, porque por respeto a Jenni y a sus hijos, de que todo esto les pertenece a ellos y lo manejamos con respeto”, recalcó sobre la transparencia de los números que dijo su sobrino Johnny. Sobre la renuncia de Rosie como albacea aclaró que ella no ha renunciado, “se equivocó, Rosie no ha renunciado, está preparándose para renunciar en seis meses, un año, depende cuánto tiempo tarde mi sobrina Jacqie para decir, ok. estoy lista…”, le aclaró Juan a su sobrino Johnny.

Remarcó que manejar el legado de Jenni Rivera es muy difícil Juan Rivera aseguró que el manejar el legado de su hermana Jenni Rivera no es cosa fácil: “porque cuando Rosie empezó, cuando empezamos a querer manejar un legado como esté es tan difícil, es increíblemente difícil… Rosie empezó desde cero, y no queremos que Jacqie empiece desde cero”. “Sería una injusticia para ella está ahí para prepararla, ellas hacen sus cosas, yo no estoy ahí, yo solo me encargo de la música y de conciertos, es todo y listo”. Aseguró que la elección de Jacqie no ocurrió como Johnny dijo, pues aunque aseguró que él ha visto el testamento, en el documento se indicaba que su hermana sería la segunda después de Rosie.

¿Jenni eligió a Jenni como albacea? “Está equivocado, porque a lo que yo sé, que no he visto el testamento, no sé si Jacqie lo ha visto, creo que se juntaron en enero de 2013 y que les leyeron el testamento a todos, yo no estaba presente, y les dijeron cómo estaban las cosas, ahora, no sé si ese se les dijo quien seguía después de Rosie…”. “Pero esa fue una estipulación hecha por mi hermana Jenni, únicamente por ella, por nadie más, entonces, mi sobrino al decir que ellos eligieron a Jacqie es un comentario fuera de lugar, por favor, no le hagan eso a su mamá, su mamá dio ese lugar, no hay quitarles el lugar que se ganó son tanto esfuerzo, con tanto amor…, por mi hermana, porque son las peticiones de ella, eligió primero a Rosie y luego puso a Jacqie”.

” Vean el testamento, pero a lo mejor se van a encontrar cosas no tan chidas” Juan Rivera dijo que todo se aclarará si leen el testamento que dejó Jenni, y aseguró que ahí saldrán unas cosas más que no son chidas, “no me crean a mí, no le crean a Rosie, no le crean a mi mamá, vean el testamento, pero a lo mejor se van a encontrar cosas no tan chidas”. “Si quieren hacer las cosas con claridad, saquen el testamento y ahí sale todo, y así no tenemos que andar con dime y diretes, ahí sale todo así tal cual”. Sobre lo dicho por Johnny que el pasado 7 de abril había llegado la petición de la auditoría, aprovechó para decir que su molestia fue que alguien había filtrado la información.