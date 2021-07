Sigue la polémica entre algunos integrantes de la Familia Rivera

Juan Rivera dice la verdad detrás del ‘regalo millonario’ que les hizo Lupillo a él y a la señora Rosa

“Está algo raro el ped… ahí, ¿no creen?”, expresó el productor musical Y esta historia no termina. Luego de varias semanas de indirectas y ‘acusaciones’ entre algunos integrantes de la Familia Rivera, el productor musical Juan Rivera dice la verdad detrás del ‘regalo millonario’ que les hizo Lupillo a él y a la señora Rosa. Fue en su cuenta oficial de Instagram que el hermano de Jenni Rivera compartió una publicación en donde muestra una nota de la revista TvyNovelas que lleva como título principal: “¡Lupillo les da millonario regalo a Doña Rosa y Juan Rivera! Lupillo Rivera otorgó los derechos de 30 composiciones a su hermano Juan Rivera, con quien ha mantenido una guerra de insultos”. “Dejaré ese comentario y me voy lentamente”: Juan Rivera El productor musical no se guardó nada, fiel a su costumbre, y escribió lo siguiente: “A esto se le llama ‘cortina de humo’. Hay que apoyar a mi carnal Lupillo Rivera (a quien etiquetó) a desviar la atención de lo que dije en mi último en vivo”. “Dato curioso: es la misma revista (TVyNovelas) que filtró lo de la auditoría… está algo raro el ped… ahí, ¿no creen? Qué raro que después de salir lo de la auditoría, ¿mi carnal ahora ‘nos regala’ sus canciones? Dejaré ese comentario y me voy lentamente”, expresó Juan Rivera.

“Si estuviera Jenni sería otra cosa”, le dicen a Juan Rivera Seguidores de Juan Rivera reaccionaron de inmediato a esta publicación de la revista TvYNovelas, la cual señala en su portada, como una primicia, que la familia de Jenni Rivera está bajo investigación: “Si estuviera Jenni (viva) sería otra cosa”. “Ay, ya. Son familia, dejen de pelear por puro dinero y fama”, “No se ve bien que hables mal de tu hermano aunque sea el peor, deja que la vida se encargue, con todo respeto”, “En serio Juan, Jenni está viéndolos a cada uno de ustedes y no darles de ese dinero a sus hijos, ¿en serio? Qué tristeza de ustedes”.

Chiquis Rivera fue la que “habría solicitado” una auditoría a sus tíos Aunque se ha comentado que fue Johnny Rivera quien comenzó todo este ‘alboroto’, en la publicación que compartió Juan Rivera de la revista TVyNovelas se dice que Chiquis, fue la que realizó una auditoría a sus tíos para conocer a detalle las ganancias que han generado con la memoria de su mamá, Jenni Rivera. “Jajaja, ya la cag… tú… ¿que te robó que te trata mal, que te humilla, que es aquí, que es alla? Pues ahora te regala dinero y sigues de bocón ¿y ahora qué quieres? Haz lo mismo que él hace contigo: te ignora!!!”, comentó un internauta.

Le dicen a Juan Rivera que “aproveche el momento” Vaya que esta publicación del productor musical provocó todo tipo de reacciones, pues mientras unos lo apoyan, otros se ponen del lado de Lupillo Rivera: “¿Qué tú no sacaste una canción también? ¿Y tu hermana un libro? ¿En pleno momento de la auditoría?”. Esta misma persona comentó que el intérprete, quien fue objeto de burlas y memes tras ocultarse su tatuaje con el rostro de Belinda, hizo lo mismo al sacar al mercado la canción Grandes ligas: “Es lo mismo, aprovechen el momento. Como dijo Johnny: todos sacan el provecho de la situación”.

“¿Lupillo será el soplón de la familia?” Lupillo Rivera no quedó muy bien parado en esta ocasión: “Muy cierto, siempre haciéndose la víctima el señor Lupe”, “¿Lupillo será el soplón de la familia?”, “Mejor que nos cuente el pasado oscuro de su vieja la stripper”, “¿En verdad hizo eso tu hermano?”. “Menos mal que es tu hermano, ¿qué tal que fuera tu enemigo? No se vale. Solo defiéndete, Juan, él habla con ovarios y tú hablas con huev… de frente, bien claro y con buena letra para que no haya duda”, expresó un internauta al ver esta publicación.

“Porque se me hincharon”: Juan Rivera Un par de días antes de esta polémica publicación, Juan Rivera realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales con el sugestivo título “¡No más! Porque se me hincharon”, justo en el día en que su hermana Rosie Rivera celebraba un año más de vida. “Este live es para invitarlos a ver el video que acabamos de lanzar en mi canal de YouTube, se llama ‘Porque se me hincharon’, el cual es un corrido que empecé a componer en noviembre. De repente se me ocurren ideas y empiezo a escribir así a lo loco nomás y de repente salen cosas chidas”, expresó el productor musical, quien aún tendría más por decir.

¿Con dedicatoria especial para sus sobrinos? Antes de que se prestara a malas interpretaciones, Juan Rivera quiso dejar en claro que este tema no está dedicado a sus sobrinos, tomando en cuenta la situación por la que están pasando actualmente: “Le queda a los sobrinos lo que está sucediendo ahorita, pero en realidad no es para eso”. “Este video no es de chisme, no es de bronca, pero sí es un tema que cuando empezaron los problemas con mi carnal (Lupillo Rivera) lo empecé a componer. Ah no, antes lo empecé a componer”, expresó, y justo en ese momento, comenzó a cantar un fragmento de la canción.

“Antes se arreglaban así los problemas”, asegura Juan Rivera “Ya cuando te da coraje y dices ‘ya, ya valió mad…, ahora si se me hincharon, ahora si voy a tomar la decisión de hacer las cosas cómo las tengo qué hacer, cómo las quiero hacer’. Cuando lo hartan a uno, dices: ‘ahora si les voy a callar el hocico porque se me hincharon”. Aunque no dice nombre alguno, y dejó en claro que no se trataba de un video “de chisme”, tal parece que Juan Rivera está a todo lo que da con sus indirectas: “Antes se arreglaban así los problemas, los medios no eran las redes sociales, no era con indirectas, antes era ‘cáele para acá, cab…, nos rompemos la mad… y hay que darnos en la mad…'”.

“¿Te hablas con Lupillo?” A pesar de que Juan Rivera se estaba enfocando en su nuevo tema musical, varias personas le preguntaron si ya había hecho las paces con su hermano, Lupillo Rivera, a lo que respondió tajante que ‘no’ y siguió en lo suyo, incluso recibió la visita de su esposa y de la mascota de la familia. “Soy de la calle, me crié en Long Beach, California, y en Paramount, California, fue cuando comencé en mis andanzas, en Compton me balacearon por primera vez, tenía 15 años, estuve en la cárcel y tengo muchos conocidos que viven la vida de la calle”.