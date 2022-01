“Para la gente que me conoce, seguiré chambeando, chambeando en diferentes cosas. Hoy fue un día muy chido, la neta, tuve muy buenas noticias en un proyecto que estoy realizando que no les puedo dar la información porque luego se ‘ceban’ las cosas, entonces, seguiré chambeando en las mismas cosas”, reveló.

Con el buen humor que lo caracteriza, el hermano de Jenni Rivera reconoció que la ha ido “como en feria” con los comentarios de los usuarios de redes sociales: “La neta, cuando estoy aburrido, a veces los checo y hay unos que están bien chidos, la neta, y hay gente que tiene ‘un sabor’ para insultar que a veces si me sacan una buena risa. Sí me van a insultar, mínimo hay que se originales para hacerlo”.

“Aprender de las fallas y los errores”

Ya en un tono más serio, Juan Rivera compartió que tras el pleito con sus sobrinos lo que queda ahora es aprender de las fallas y los errores de las cosas que hicieron de manera equivocada: “Los comentarios que hicimos de coraje, las acciones y decisiones que tomamos, debemos de tener un poco de cuidado con eso, bueno, tengo”.

“Y aprendemos a hacer las cosas de distinta manera, creo que porque es necesario. No es correcto saber que la riegas y no reconocerlo y no decir: ‘la cag…’. Creo que es de suma importancia aprender a analizar las cosas y saber que, aunque no es culpa tuya, no digo que sea el caso, creo que todos cometimos errores en esta situación familiar”.