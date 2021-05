“Salimos de mi casa a las 3 de las mañana, el vuelo era a las 7:45, son cinco horas casi de diferencia, me meto a la aplicación de Volaris y no se podía reservar el vuelo porque algo estaba fallando”, comienza diciendo al principio de la grabación ya estando en su destino.

Juan Rivera Volaris : No lo dejaron abordar su avión

Después menciona que cuando ya reservó los boletos por medio de aplicación, al llegar los empleados de Volaris no lo dejaron abordar su vuelo, ya que supuestamente ya están cerradas las puertas: “Les dije que a las 3.30 am no me dejaba reservar no es culpa mía, me dijo señor es que ya el vuelo está cerrado”.

“Eran las 6:25 y el vuelo salía a las 7:45, estábamos ahí con una hora y 20 minutos, entonces me dice ‘señor es que el vuelo se cierra 90 minutos antes’ y la empecé a grabar y le dije que mi excuñada hizo un desm… hace unas semanas por esto y me dicen que ya sabían la historia y me pidieron que no los grabara”, dijo Rivera.