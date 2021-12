El cantante Juan Rivera presume a su esposa mediante un video en Instagram

Le llueven cientos de críticas por haberla “cuerneado” primero, y luego presumirla

Critican a Juan Rivera por decir que su esposa es una “mujer de casa” Juan Rivera presuma esposa: A Juan Rivera le está cayendo una avalancha de críticas por haber publicado un video de su esposa, pues tras las imágenes en su cuenta de Instagram, tanto buenos como malos comentarios le han estado llegando, todo por querer presumir a su mujer. Y es que no es la primera vez que se le acusa de “infiel” y machista, pues también ha dado mucho de qué hablar con la descripción de foto que pone en la que, sale a relucir la forma en la que ve a su mujer, por lo cual muchas otras personas han comentado que Juan es todo un “machito”. Juan Rivera presume esposa: ¿Infiel y machista? En dicho video podemos apreciar a la esposa de Juan Rivera, y a él dedicándole unas tiernas palabras: “Miren nomás una chulada de vieja”, mientras que ella le responde en inglés “Tengo dos grandes mejillas”, y él le contesta “Me encantan tus mejillas”, par después ver como su esposa se pone nerviosa con los comentarios de su marido. Muchos comentarios han salido a la luz diciendo cosas positivas como: “Todas merecemos que nos traten así”, “Ojalá así fueran todos los hombres”, mientras que por el lado oscuro encontramos comentarios criticando la imagen de la esposa de Juan “Pobre mujer, parece un mono de nieve narizón”, “¿Y por qué no la valoraste antes? primero le pusiste el cuerno cuantas veces quisiste”.

Juan Rivera presuma esposa: La gente le dice a Juan que ignore los malos comentarios A partir de que muchos comentarios negativos comenzaron a relucir, hay gente que apoya la relación de Juan y su esposa, pues usuarios no tardaron en darle su apoyo y resaltar las cualidades de Brenda Rivera, diciendo que es una mujer hermosa y que la valora. Por otro lado, también algunos comentarios de fans americanos dieron su punto de vista, entre los que más resaltan está el que traducido, comenta lo siguiente: “Ella es hermosa, tienes mucha suerte de encontrar una mujer con una belleza auténtica y un alma hermosa, ella ha pasado por muchas cosas, ¡Apreciarla para siempre!”.

Juan Rivera cuenta su experiencia sobre el lugar en donde murió Jenni Juan Rivera, hermano de la fallecida Diva de la Banda, reveló a través de su canal de YouTube, que al narrar visitó el lugar en donde sucedió el trágico suceso que provocó la muerte de Jenni Rivera. Revelando de una vez por todas su larga y triste travesía. Juan contó como su madre les decía a sus hijos que ya fueran por Jenni: “Recuerdo la desesperación tan grande que había, recuerdo que mi mamá salió, me agarró y nos dijo ‘ustedes son fuertes, tráiganme a mi niña por favor’”. Posteriormente comentó: “Primero fuimos con los forenses, quienes nos habían dicho como había sido el accidente”. Ya que la familia viajó de Monterrey al lugar donde había muerto Jenny, Juan comenta que fue un infierno.

Juan Rivera presuma esposa: Juan cuenta como casi sufre un accidente En el mismo video donde Juan cuenta su experiencia con respecto a la muerte de su hermana, comenta que tenía mucho miedo durante todo el viaje, ya que no sabía lo que podría llegar a pasar o de qué se iba a encontrar. Pues era un día muy nublado y ellos iban en un helicóptero. “Recuerdo que ya íbamos en el helicóptero bien callados, y en un punto sentí que íbamos a chocar, estaba bien nublado, se había dicho que el clima podría haber sido parte fundamental del porque el avión de Jenni se estrelló. Íbamos subiendo y como que nos perdimos en una nube y después vimos una montaña verde, pensé que íbamos a chocar, pero logramos esquivarla”. Comentó Rivera en su video. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE DONDE JUAN RIVERA PRESUME A SU ESPOSA.

Juan Rivera presuma esposa: Juan dice estar decepcionado de su familia A raíz de todos los problemas que ha afrontado la familia Rivera sobre la auditoría que solicitaron los hijos de Jenny Rivera, Juan comenta que la familia se encuentra en una etapa difícil y están muy divididos. El portal ‘Infobae’ informó que Juan Rivera se encuentra muy decepcionado de sus sobrinos. Agregó que, no cree posible como las personas que mas quiso ‘La Diva de la Banda’ estén en conflicto por el dinero que dejó de la herencia. Recientemente los hijos de Jenny le reclamaron a Rosie y a Juan por el mal manejo del dinero de “Jenni Rivera Enterprise”, es por esto que están exigiendo su parte del dinero. Así lo informó Juan a través del programa “Hoy”.

Juan Rivera confiesa: “Mi familia no volverá a ser la misma de antes” A través de la misma entrevista en el programa “Hoy” Juan Rivera confesó que se siente triste, ya que piensa que su familia no volverá a ser igual que antes: “¿Creo que podamos volver a ser la misma familia? La neta, sinceramente te digo que no. ¿Deseo que mi familia esté bien? Sí. ¿Quisiera que mi familia fuera la misma de antes? Sí, pero creo que no va a ser”. Añadió el hermano de la Diva de la Banda. “Aquí estamos mal todos” así lo dijo Juan con respecto a que piensa que hay personas muy egoístas a su alrededor y que lo dañaron, dejando en claro que no solo se refiere a sus sobrinos. Confiesa también que no pretende ser malo con su familia, que en realidad toda la familia se encuentra mal.

“Los intenté cuidar como si fueran mis propios hijos” Dice Juan Rivera entre lamentos Juan Rivera se siente bastante decepcionado y triste por la actitud que están tomando sus sobrinos. Recientemente el intérprete de “El Tranquilito”, hizo un ‘live’ en su Instagram, en donde habló sobre el tema que tiene a la familia dividida, la herencia de Jenny. Juan Rivera se sinceró diciendo el estuvo cuidando de los hijos de la cantante que en su propia casa. “Intenté cuidarlos con todo el amor posible, todo el tiempo que yo pude. Los intenté cuidar como si fueran mis propios hijos. Pasé más tiempo en su casa que en mi propio hogar”, dijo el mexicano entre lágimas según ‘Infobae’.

Juan Rivera presuma esposa: Chiquis Rivera da emotivo mensaje a su familia A pesa de la difícil situación que se está viviendo en la familia Rivera, Chiquis aprovechó la Navidad para recordarle a sus hermanos que son una parte importante en su vida. Chiquis compartió una serie de fotografías en donde además, también se ve que se llevó a sus hermanos, Johnny, Jenicka y Jacqie. En el mensaje la hija de la Diva de la Banda dice: “No puedo agradecer lo suficiente a Dios por una Navidad tan hermosa que pasé nevada en una cabaña con las personas que amo y disfruto estar cerca. Definitivamente extrañamos mucho a Michael y Luna Bear, ¡pero gracias a Dios por FaceTime! Lo hicimos funcionar y lo aprovechamos al máximo”, comentario que surgió a raíz de que el único de sus hermanos que no pudo ir con ellos al viaje.

Chiquis confiesa: “Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia” Recientemente una de las hijas de Jenny Rivera, Chiquis, compartió un mensaje por medio de sus stories de Instagram, en donde comparte su punto de vista sobre las familias tóxicas, dejando en claro que ella no soporta nada ni aunque sea su familia. Así lo compartió según el portal “El Diario NY”. “Que se les quite el hábito de decirle a las personas bueno pero es tu mamá, sigue siendo tu papá, es que es tu hermano, es que es tu sangre. Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman”

Esta es la razón por la que los hijos de Jenny solicitaron la auditoría La decisión de hacer una auditoria para conocer el estado financiero de las cuentas de Jenny, la tomó el hermano de Chiquis Rivera, ya que, según el portal ‘El Diario NY”, Johnny habría confesado que quería ver cómo reaccionaban sus tíos, Juan y Rosie, esto declaró al programa “El Gordo y La Flaca”. “El testamento de mi mamá dice que nosotros deberíamos decidir la contabilidad cada año, pero no hemos recibido nada. Mi tía Rosie dice que no era la primera auditoria que le hacemos, es mentira, nosotros no hemos hecho ninguna“, aclaró Johnny”. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.