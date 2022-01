Juan Rivera avisa que hará rueda de prensa

Comenta que revelará todo con pruebas

Seguidores comentan que a parte de “vividor” solo quiere dinero ¡El drama sigue! En medio de la polémica por la gestión de Rosie Rivera sobre las empresas de Jenni Rivera, y el presunto robo que la misma Chiquis Rivera confirmó, su tío Juan Rivera se involucra y tras ser llamado como ‘ratero’ en redes sociales, da la cara y afirma que llevará a cabo una rueda de prensa y aclarará todo de una vez por todas. Fue hace un par de semanas, mucho antes de que se acabará el 2021 cuando los hijos de Jenni Rivera afirmaron que tras las auditorias de las empresas de su madre, las cuales estaban siendo manejadas en ese momento por su hermana Rosie Rivera, se detectó que había habido un desfalco por varios miles de dólares. “Alguien cercano a Rosie le robó a las empresas de mi madre”; Chiquis Rivera Después de este momento, los roces entre la familia Rivera comenzaron a ser más fuertes, a tal grado de que Rosie dejó su puesto como administradora de las empresas de Jenni y pasó a manos de Jacqie Rivera, hija de Jenni. Sin embargo, las cosas estarían lejos de terminar. Ya que mediante un live en Instagram, Chiquis Rivera soltó tremenda bomba al revelar que durante la gestión de Rosie, las empresas de su mamá sufrieron un robo: “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares”.

Tachan a Juan Rivera de ladrón y el no se queda atrás y afirma que dará una rueda de prensa Tras esto, las cosas se complicaron aún más, ya que este live de Chiquis Rivera, en donde afirmaba el robo y decía que su tía no había sido honesta al manejar las empresas de su madre Jenni Rivera, más polémica se comenzó a generar en redes sociales. Y es que esto derivó a que seguidores afirmaran que la persona que había sido el “ladrón” se trataba de su tío Juan Rivera, y a pesar de que Chiquis no mencionó a la persona responsable usuarios se fueron en contra del productor musical y hermano de la Gran Diva.

“Hay un montón de gente que se está metiendo”; Juan Rivera dará una rueda de prensa Ante todo esto, Juan Rivera comenzó una guerra de indirectas en contra de su sobrina y de toda la gente que lo atacaba y criticaba, soltando la noticia de que el próximo lunes organizará una rueda de prensa en donde hablará de una vez por todas sobre este hecho. Mediante un live en Instagram, Juan Rivera mencionó al inicio que él no quería iniciar el año así, sin embargo, tenía que afrontar lo que se viniera: “Este año empezó, yo realmente pensé que se iba a acabar el problema, pero lamentablemente no. Y ahora, hay un montón de gente que se está metiendo a comentar cosas, y no hablo del público en específico”

“Siempre he salido a dar la cara y este lunes lo haré en una rueda de prensa”; Juan Rivera Posteriormente, Juan Rivera mencionó que este lunes hará una rueda de prensa, en donde en frente de todos los medios aclarará toda la situación que está pasando con su familia, afirmando que mostrará las pruebas suficientes: “Solo les quiero decir que el lunes haré una conferencia de prensa, no haré en vivo, estarán invitado todos los medios que me quieran preguntar todo lo que quieran”. “Siempre ha salido a dar la cara, y esta no va a ser la excepción, por el respeto que le debo a la gente, a los medios que no san apoyado y a los que no también lo voy a hacer. Y estoy aquí porque no me escondo, simplemente por eso”, comentó después el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

“Ha sido un día difícil”; Juan Rivera tras polémica Juan Rivera comentó que ese en vivo en un inicio no era para hablar de estos temas, ni para mencionar la rueda de prensa, sino más bien para hablar de sus objetivos y propósitos para este año 2022, afirmando que “esto no era uno de sus planes”. “Hoy ha sido un día difícil, no crean que por los comentarios que hace la gente, honestamente no. Sé como es la fama y como es el dinero, el dinero se acaba, la fama es engañosa, la gente se olvida de ti de un día para otro, un día eres una estrella y al próximo se olvidan de ti”.

“Me gusta hablar con las pruebas”; Juan Rivera presentará documentos en rueda de prensa En su live, Juan Rivera no pasó la oportunidad de mandar una que otra indirecta hacía alguien después de dar la cara y revelar la rueda de prensa que hará sobre esta situación: “Entonces, si venían por el chisme no será este día. La gente quiere que responda cuando ellos quieran y no es así”. “Yo responderé de la mejor manera y cuando este preparado. No me gusta nada más hablar así por hacerlo, me gusta hablar con las pruebas en mano, solo que lo haré frente a todos los medios que quieran ir y preguntar ahí estaré”.

¿Tirando indirectas para Chiquis Rivera? Juan Rivera no pasó la oportunidad de lanzar una posible indirecta hacía su sobrina Chiquis Rivera: “Este en vivo está siendo monetizado y no creo que sea nada diferente a muchas cosas que se monetizan como música, y sí, sé que ustedes entendieron de lo que hablo”. Cabe destacar que su video tiene una duración de casi una hora y fue rescatado por varias cuentas de Instagram, tales como Chamonic3, quienes sus seguidores no pasaron la oportunidad de dejarle un comentario al hermano de Jenni después de confesar que hará una rueda de prensa.

“Este hombre solo quiere dinero”; seguidores sobre Juan Rivera Diversos usuarios comenzaron a llegar al video de Juan Rivera, en donde daba la cara por primera vez tras la polémica que la familia Rivera ha traído desde varios días, en donde seguidores afirmaban que este hombre ya estaba aburriendo: “Ay dios, este hombre ya aburre, definitivamente le faltó atención de niño”. “Este hombre es una persona tan soberbia que no tiene ni humildad ni prudencia, menos respeto a sus sobrinos”, “Si, en conferencia de prensa para sacar un billete, no se cansa de vivir de la herma y de lo que le dejó ella a sus hijos”, “En pocas palabras sí quiere dinero el vato”, “Si es que con la prensa va a sacar más dinero, es todo lo que quiere este hombre”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ