Ante esto Juan comentó que no se han presentado las pruebas que lo culpen a él por este desfalco: “En todos los medios se ha dicho que han faltado millones, pero no se ha presentado en ninguna parte un documento. ¿Qué documentos se han presentado que digan que faltó algo? Ni uno”, comentó Juan Rivera, con información del portal People en español.

SI SE PRESENTAN LAS PRUEBAS, EL MISMO IRÁ A LA CÁRCEL

Tras estas declaraciones, Juan Rivera sostiene que sí se tienen las pruebas suficientes para mostrar que él estuvo involucrado en el desfalco millonario del dinero de las empresas de Jenni Rivera, iba a ser él mismo quien aceptaría que lo metieran a la cárcel:

“Lo he dicho públicamente y lo reitero, si hubo un robo/desfalco causado por Juan Rivera que la presenten y me metan a la cárcel, así de sencillo. Pero también lo he dicho, si no hay que salgan y digan ‘no salió nada’. Es imposible comprobar algo que no sucedió. Estoy con toda la tranquilidad del mundo”.