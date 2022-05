A la pregunta que le hizo un reportero del programa Ventaneando de que sí volvería a trabajar con alguno de los integrantes de su familia, Juan Rivera respondió de manera contundente que no, pues no cree que sea lo más sano: “Soy demasiado exigente, hubo un tiempo donde mi hermano (refiriéndose a Lupillo) había bajado bastante, agarré a Mario (Larios, publirrelacionista) y le dije que había que empezar a ‘chambear'”.

Respecto a su sobrina Chiquis, de quien no sabía que se encontraba en la Ciudad de México, al igual que él, reveló que tiene un equipo “espectacular” de trabajo alrededor de ella: “La felicito por el equipo que tiene y en realidad Chiquis es muy inteligente y no creo que ocupe la ayuda de nadie”.

Sin dejar pasar mucho tiempo, Juan Rivera contó que le dijo a Lupillo en esa época que prefería estar alejado de un ‘artista’ que alejado de su propio hermano, por lo que dejó en claro de nueva cuenta que no ve posible que vuelva a trabajar con él, aparte que no le quedaron ‘ganitas’.

Lanzarán temas inéditos de Jenni Rivera

Para finalizar, Juan Rivera reveló que su padre, don Pedro Rivera, tiene bajo resguardo de 10 a 12 producciones de Jenni Rivera que le pertenecen a él, en particular a Cintas Acuario, empresa que pasará a manos del productor musical, que también lanzará un disco tributo a Chalino Sánchez.

“Ese Juan es un aprovechado, quiere vivir colgado de todo mundo”, “El dinero los separó”, “Ese hombre no tiene nada de interesante!!! Aburre!!! No le den nota”, “Quiere seguir viviendo de los éxitos de su hermana, porque talento no tiene”, “Ya no le den cámara a Juan Rivera”, “Claro, ¿cómo va seguir trabajando si ya no hay de donde mamar dinero? Ya les quitaron el poder… sinvergüenza”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).