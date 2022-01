Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica comentó que Juan Rivera está “lleno de hipocrecías”, principalmente de su mujer, quien no sería lo que él piensa: “Muchas veces el sol ha querido salir para él, pero en esa casa ellos no son felices”. Aún faltarían más revelaciones por compartir…

“Si Juan me estuviera escuchando, yo le diría que tenga mucho cuidado, pues está viviendo con el enemigo. Tú has estado vendado todos estos años, busca adentro de ti y analiza, esta mujer que está a tu lado, tu esposa (Brenda) es ‘el diablo’ en persona”, reveló Vieira Vidente.

“Juan no ha dejado los vicios, él sigue de vez en cuando en sus cosas y siempre se hace la víctima y no es del todo sincero. Él sabe lo que ha hecho y lo que está haciendo y no puede ‘tirarle’ a su hermana Rosie Rivera, porque sí lo hace, él pierde también. Ellos saben lo que han hecho”.

“Juan va a sacar más verdades junto a Rosie, esto apenas comienza, él está muy ‘ardido’ y hará algo que no quería hacer, él decía que no quería demandar, pero se vienen varias demandas. En este 2022 vienen muchas demandas entre ellos mismos”, dijo la reconocida psíquica.

De acuerdo a Vieira Vidente, Lupillo Rivera tendría un as bajo la manga

Para finalizar, la psíquica reveló que Lupillo Rivera tendría un as bajo la manga y también demandaría a su hermano Juan Rivera, pero cuando nadie lo hubiera venido venir, predijo que la señora Rosa caería enfermo y cabe la posibilidad de que fallezca en este 2022.

“Aquí me sale la muerte y me sale una mujer con poder, la madre de todos ellos, la que manda, me sale la muerte pero me sale la ruleta, pero también me sale que una de sus hijas (refiriéndose a las hijas de Lupillo) estaría muy afectada por todo lo que está pasando”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO