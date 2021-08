“Mucho se ha dicho y me han preguntado si es que mi hermana estaba molesta conmigo cuando se fue, y efectivamente. Hablé con ella el día anterior, muy brevemente, nos texteamos dos días antes, pero si estaba molesta por lo que había sucedido con mi sobrina y pues es entendible eso”, dijo sin mencionar un nombre en particular.

A continuación, Juan Rivera compartió que durante mucho tiempo él la acompañó en sus giras, y por todo lo que estaba sucediendo por esas fechas, no pudo hacerlo ese día. Por si fuera poco, uno de sus sobrinos la acompañaba los fines de semana, pero precisamente ese fin no lo hizo.

“Entonces, toda la familia fue a acompañarla, incluso Jenni tuvo una conversación el último show de contacto directo que ella tenía en muchas plazas e invitó a mi papá a que fuera a Monterrey y mi papá le dijo que no podía porque ya se había comprometido a cantar en la placita Olvera”.

Juan Rivera pudo haber muerto en el accidente en que Jenni Rivera perdió la vida

Tal vez el destino quiso que ningún otro miembro de la familia Rivera acompañara a La Diva de la Banda en esa trágica fecha, incluso el propio Juan Rivera comentó que, de no haber estado enojados, seguramente él la hubiera acompañado a ese concierto en Monterrey, Nuevo León, en México.

“Y si no se casa Karina, tal vez se va mi sobrino (con Jenni), son muchas cosas raras que sucedieron. Recuerdo haber llegado con la familia el 8 (de diciembre) y estar pasándola de lo mejor. Yo no soy mucho de que me gusten Las Vegas, por lo que nos regresamos mi familia y yo”.