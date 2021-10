Juan Rivera no se queda callado y confiesa lo que nadie se hubiera imaginado

El productor musical revela los motivos por los que se destruyó su familia

“La pérdida de Jenni fue el detonante de la separación de la familia y creo que Jenni los va a unir de nuevo”, expresó una seguidora ¿Volverán a hacer las paces? No es un secreto que entre varios integrantes de la familia Rivera no hay una buena relación desde hace varios años, aunque muchos dicen que la muerte de Jenni Rivera fue el detonante principal, pero ahora, el productor musical Juan Rivera revela los motivos por los que se destruyó su familia. En un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, el hermano de La Diva de la Banda se ‘abrió de pecho’ y habló sobre la incertidumbre que le provoca saber que su familia esté separada, además de compartir cuál es el fondo del problema que volvería a reunirlos en un futuro próximo. ¿Ocurrirá así? ¿Por qué se destruyó la familia Rivera? Juan Rivera cuenta ‘su verdad’ Arriba de su automóvil, mientras se dirige a un destino particular, Juan Rivera comentó que desde hace tiempo había querido hablar de “la destrucción de la familia Rivera”, especificando que se refiere a “la familia” y no a “los Rivera”, ya que considera que son una familia sumamente bendecida y que les va bien en muchos negocios. “Creo que mi sobrina Chiquis está viviendo uno de los mejores momentos profesionales, a mi mamá (la señora Rosa) le está yendo de maravilla, a mi papá (don Pedro Rivera) en su disquera (le va) de maravilla, y aunque se molesten o no les guste o no lo crean, la realidad de las cosas es que yo estoy viviendo uno de los mejores momentos económicamente de mi vida“, compartió el productor musical.

Distanciado de Lupillo Rivera En el momento en que recuerda a su hermano Lupillo, Juan Rivera confiesa que no sabe cómo le esté yendo, mucho menos a su hermano Gustavo, caso contrario a su hermana Rosie, con quien lleva una excelente relación y de quien dice que ya está más tranquila, así como su hermano mayor, el pastor Pedro Rivera. “Pero en realidad me pregunto yo, ¿eso es triunfar? Me pregunto si mi familia algún día será ‘familia’ otra vez, si la familia Rivera algún día podrá ser ‘la familia Rivera’, no los Rivera, la familia nada más, es más, olvidémonos del apellido, que nada más podamos ser una familia”.

Juan Rivera ve “muy difícil” que su familia vuelva a hacer las paces En tono serio, el productor musical confesó que ve “muy difícil” que su familia vuelva a hacer las paces, por lo que se pregunta por qué tuvo qué pasar todo esto: “Se supone, hablando las cosas como son, que uno debe tener fe y pedirle a Dios y confiar en él de que todo va a estar bien”. “La realidad de las cosas es que cuando estás en ese momento es difícil decir que todo va a estar bien. Éramos una familia tan chida, tan divertida, tan espontánea, tan feliz, tan unida, tan fuerte y ya no hay nada, ya no existe eso”, dijo Juan Rivera, quien insistió en que no sabe cómo le esté yendo a Lupillo, a quien no ve desde hace más de un año.

“Es difícil tener que verlos a través de redes sociales”, confiesa Juan Rivera A punto de ‘quebrarse’, el hermano de Jenni Rivera, con quien tuvo una excelente relación, confesó que es muy difícil ver a sus hermanos Lupillo y Gustavo, además de su sobrina Chiquis, solamente en redes sociales, además de preguntarle a sus seguidores si ellos pasan por una situación similar. “No me gusta pensar qué es (lo que causó el distanciamiento entre algunos integrantes de la familia Rivera): la fama, la fama es falsa, se acaba, es momentánea, un día estás y mañana ni se acuerdan de ti. No quiero pensar que es el dinero, el dinero no te dice cómo actúes, cómo reacciones, cómo te comportes, igual el dinero también se acaba”.

¿Los negocios que tienen la familia Rivera son la causa de sus problemas? Muchas personas han asegurado que los medios de comunicación son los causantes de los problemas entre los integrantes de la familia Rivera, algo que Juan desmintió, además de asegurar que tampoco tienen la culpa los negocios que tienen: “Es difícil arreglar un problema si no sabes cuál es la raíz”. “¿Será la avaricia, ego, celo, envidia? Me imagino que cada persona es diferente, yo creo que mis sobrinos tienen sus motivos y su manera de ser, mi carnal Lupe tiene la de él, Gustavo tiene la de él, yo tengo lo mío, pero realmente me preguntó por qué habrá pasado esto, ¿la ambición al poder y a la fama, al dinero? Sí eso es, andamos mal”.

El productor musical recuerda con nostalgia los festejos familiares Cuando nadie lo esperaba, Juan Rivera compartió que recuerda con gusto las Navidades, los Días de Acción de Gracias y los cumpleaños que pasaron en familia: “Ya esa familia Rivera no existe. A casa de mi mamá nada más llegan Rosie, Pedro y yo y nuestros hijos, qué duro ha de ser para mi mamá”. “Es más, llega más mi papá que se divorció de ella que mi carnal Lupe y Gustavo, ¿por qué razón? No sé, y me pregunto hasta cuándo va a ser así. No aprendimos de una pérdida tan grande, no tuvimos la capacidad mental o emocional para decir que no queríamos que nos pasara de nuevo esto (refiriéndose a la muerte de Jenni Rivera), no quiero perder otro ser querido porque yo creo que es peor perder a un ser querido que está vivo”.

Juan Rivera, ¿está arrepentido de estar distanciado de sus hermanos y sobrinos? Como pocas veces se ha visto, Juan Rivera comentó que todos tiene la culpa de lo que está pasando en su familia, además de reconocer que él ha sido testarudo y orgulloso, pero está consciente que se trata de una situación muy desafortunada para muchos de ellos: “La familia es todo, la familia es primero”, recuerda que le decía su papá. “Ya de eso nada queda. Sé que todos los seres humanos desafortunadamente somos egocéntricos y pensamos en nosotros antes que en el prójimo, antes que en los demás, pero a este nivel. No me importa lo que digan, pueden decir y actuar que todo está bien, pero no lo está, lo hablo así, lo digo abiertamente: ‘qué feo'”.

¿Y los hijos de Jenni Rivera? A punto de terminar con este video, el productor musical revelo que no sabe con que tíos tengan relación sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera, y aunque digan que todo está bien, él está seguro de que es una situación que les duele: “Yo sé que te pega en el alma eso, por más que quieras decir que puedes y eres fuerte, sé que duele”. “Sé que entra la duda ¿por qué no nos querrán, no valemos? Claro que entra porque eres ser humano. Mi carnal Lupe básicamente no habla con nadie de la familia, ¿usted cree que yo no sé le que duele si lo conozco? Pero el rencor y el orgullo es canijo, el no tener relación así cercana con tus hermanos, ¿dolerá? Yo creo que si”.

“A mí me duele pensar que mi familia esté así” “A mí me duele pensar que mi familia esté así, a mí me da tristeza ver solo a mi hermano Gustavo en redes sociales como miro a cualquier extranjero, eso es feo, en pensar cómo estarán, es difícil, ¿el orgullo vale eso, el rencor vale eso, el ego valdrá eso? ¿El ego tendrá más valor que tu propia sangre?”, expresó Juan Rivera. “Yo también quisiera que muchas de las cosas que sucedieron no hubiesen sucedido, yo también quisiera borrar el pasado y no haber lastimado a mis seres queridos como los lastimé y ellos no me hubiesen lastimado como lo hicieron. Yo quisiera poder llegar a la casa en el cumpleaños de equis persona y que estuviera toda mi sangre, pero no lo está”.