El hermano de Jenni expresó el amor que le tiene a su esposa con una carta

Le pidió perdón por ‘no haberla valorado’

Seguidores se preocupan por él, ¿Se está despidiendo? Juan Rivera mensaje esposa: El hermano de Jenni Rivera, Juan, dio mucho de que hablar luego de que publicara una fotografía junto a su esposa Brenda, en donde reflexionó sobre su vida amorosa con su esposa, a quien además le pidió disculpas por el daño que le pudo haber causado por las infidelidades por parte de él. En la fotografía Juan habló sobre el gran amor que le tiene a su esposa, pero esto hizo entrar en curiosidad a los internautas, quienes no dudaron en preguntarle si todo estaban en orden, pues parecía como si se estuviera despidiendo. ¿Qué es lo que está pasando con Juan? Decide expresar su amor Vaya que ahora si se le soltó el lado romántico al integrante de los Rivera, pues en la foto que publicó recientemente junto a su esposa Brenda, le expresó el amor que le tiene y describiendo como es su persona, además de decirle que la quiere, la ama y la respeta como es. “Cuánto cuestan los errores de la vida, dejan heridas y secuelas que, aunque sanan seguido, no se olvidan. Para poder mejorar como ser humano hay que saber reconocer sus errores y fallas; como he fallado yo y a la persona que más le he fallado es a la persona que más amo. La ironía de la vida.”, escribió Juan en su cuenta de Instagram.

Juan Rivera mensaje esposa: Cuenta como se conocieron A lo largo del escrito que le dedicó Juan a su esposa, comenzó a contar los inicios en su relación, en donde dijo a que edad se conocieron, además de confesar que fue un amor a primera vista, pues la vio y se enamoró al instante. Dijo recordar el primer beso, ya que fue el día que decidió que quería estar toda su vida con ella. “Brenda y yo nos conocimos jóvenes. Ella tenia 15 y yo 16, me encantó desde el momento en que la vi. Recuerdo con exactitud lo que traía puesto ese día, recuerdo el primer beso y mas importante el día que decidí, ¡QUIERO ESTAR CON ELLA EL RESTO DE MI VIDA! Estamos acostados en el suelo de su sala mientras ella hacia tarea. Dios sabía lo que yo ocuparía en esta vida y no hay nada mejor que me pudiera haber dado”.

Juan Rivera mensaje esposa: Pide perdón por no haberla valorado lo suficiente Juan expresó que está agradecido de haberse topado con una mujer que cumple con todas sus expectativas, además de arrepentirse por haberle fallado muchas veces, haberle sido infiel y aguantar sus vicios, de acuerdo a las palabras del mismo productor musical. “Mujer de familia, sencilla, humilde, noble, leal, resiliente, con un corazón que ama en verdad. En mi juventud y egoísmo no me importo lo suficiente para darle su lugar. No la valoré y fallé mucho, mas algo había y hay en ella que no permitía que se rindiera, ¡AGUANTÓ DEMASIADO! Seria DIOS y/o amor pero algo, gracias a Dios la mantuvo junto a mi. De todo lo que e hecho en mi vida, lastimarla es lo que más le duele, oraba por mí.”

Esto es lo que opinan los fans Los seguidores de Juan Rivera inmediatamente saltaron a comentar sus puntos de vista, y aunque la mayoría fueron buenos, aplaudiendo el hecho de que reconociera públicamente que había fallado y se arrepentía de eso, hay otros que dijeron no haberle creído ni una sola palabra al hermano de Jenni Rivera. “De todo lo que a puesto en su pagina, esto es lo mejor. Qué lindo que reconozca sus errores en publico, porque en privado cualquiera.”, “Wow sin palabras, que romántico”, “Mujeres como ella son las que ponen en alto a otras mujeres. Mis respetos para Brenda y para ti que has valorado el amor incondicional, vas visto su alma y no los estereotipos que ponen inalcanzables”.

Juan Rivera mensaje esposa: Se preocupan fans por Juan En otros comentarios, la gente comenzó a cuestionarse si el productor musical y hermano de la Diva de la Banda se encontraba bien, pues les pareció extraña la forma en la que se puso a expresar su amor, casi viéndose como una despedida: “Me preocupas, ¿ya te piensas morir o qué?”, se lee en uno de los comentarios. “Se llama reflexionar, lo cual se hace bien y que se hace mal para tratar de ser mejor”, le respondió un seguidor a dicho comentario. “Te faltó tu hermano Juan Carlos Rivera, él no tiene la culpa de los errores de sus padres y aún cuando no se criaron juntos es tu hermanito pequeño. Tu ya sabes lo que se siente la indiferencia de tu hermano Lupe, no cometas el mismo error que él”.

Juan recordó amargo momento de la despedida de Jenni Una herida que nunca sanará. Fue el 9 de diciembre de 2012 que la cantante Jenni Rivera perdió la vida en un trágico accidente aéreo luego de dar un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, y ahora su hermano, Juan Rivera, recuerda cómo fue el servicio funerario de La Diva de la Banda. Después de varios meses en los que no había subido algún video hablando de Jenni a su canal oficial de YouTube, donde cuenta con 173 mil suscriptores, al productor musical le ‘nació’ contar el difícil proceso que fue aceptar lo que le había pasado a la artista y que cambió radicalmente las vidas de los integrantes de la Familia Rivera.

Juan Rivera mensaje esposa: Contó como les ‘pegó’ la noticia del fallecimiento de su hermana Visiblemente afectado al recordar este capítulo de su vida, aunque sin perder la calma, Juan Rivera compartió que recordaba el temor que tenían él y sus hermanos, Gustavo y Lupillo, de entrar a casa de su mamá, la señora Rosa, pues sabían que ahí estarían sus sobrinos (hijos de Jenni Rivera) con “miradas perdidas y caras de tristeza”, aunque con esperanza. “Sabía que tendría que enfrentar a mi mamá y decirle la realidad de las cosas. Los ‘morros’ estaban jóvenes, Johnny era un niño. Veo los videos hoy y se me hace increíble pensar que vivimos eso. Recuerdo la cara de Chiquis con una mirada que sabía que era su mamá, pero como que no quería que le dijéramos que era su mamá”.