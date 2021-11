Juan Rivera afirma que lo “han vuelto a robar y estafar”

El hermano de Jenni confiesa que fue alguien de su misma familia

Seguidores creen que habla de Lupillo Rivera “¡Me volviste a robar!” Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera sorprende a sus seguidores al lanzar contundente mensaje a través de un video en YouTube, en donde acusa, sin señalar al presunto culpable, que lo “había vuelto a robar y estafar”, provocando que los seguidores de Juan Rivera no dudaran en sacar conclusiones, afirmando que de la persona que hablaba se trataba de su hermano, el cantante Lupillo Rivera ¿Será él? Las cosas entre la familia Rivera no han pintado para nada bien desde la muerte de la Gran Diva de la Banda, Jenni Rivera, y es que como el mismo Juan Rivera lo ha mencionado, ha afirmado que tras la muerte de la cantante, muchos problemas familiares se han comenzado a desencadenar, en donde no han logrado ponerse de acuerdo ni siquiera en pocas cosas. Juan Rivera aparece molesto en video afirmando que “lo volvieron a robar” Tras esto, mucho se ha mencionado en especial, de los problemas que existe entre Lupillo y Juan Rivera, ambos hermanos de Jenni, y es que, no fue hace mucho cuando se afirmó un problema con una camioneta, afirmando que una se la robó, mientras que el otro comenta que fue al revés, y a pesar de que ese tema ya quedó atrás es posible que otro este surgiendo. A través de la cuenta de YouTube de Juan Rivera, el productor de música hizo un en vivo, en donde le dijo a sus miles de suscriptores que “una vez más, alguien de su familia le había robado y estafado”, ante estás suposiciones, los seguidores no dudaron en afirmar que se trataba del cantante de música grupera Lupillo Rivera.

Su padre le aconsejó que no hiciera el video, pero Juan Rivera quería contar la verdad de quien lo volvió a robar Al inicio del video, el cual trae como título: “ME VOLVISTE A ROBAR”, se ve a Juan Rivera un poco molesto, mientras que conducía su automóvil, en el clip afirmaba que su padre, don Pedro Rivera, le había dicho que no hiciera ni dijera nada respecto a este problema, pero él necesitaba “contar la verdad de las cosas”, y así fue, afirmando que un familiar suyo le había vuelto a robar: “Como pueden ver en el titulo dice, me volviste a robar y efectivamente me volvieron a transear, me volvieron a jod$#% monetariamente. Hablé con mi papá hoy, mi papá me dijo que no hiciera el en vivo, que por favor me calmara, y me voy a calmar, pero igual les voy a contar”, habló al inicio del video.

Juan Rivera afirma que un miembro de su familia le ha vuelto a robar Sin dar otro preámbulo más, Juan Rivera empezó a contar sobre quien probablemente lo volvió a robar, afirmando que había sido un miembro de su propia familia ¿Se tratará de un Rivera?: “Hay veces en que la familia se aprovecha porque son familia, porque saben que no puede haber represarías así muy grande, ir a golpear a la casa, porque las demandas casi no suceden entre familia, no deberían, claro y toman ventaja de eso, lo he vivió y lo he visto”. Tras estas fuertes declaraciones, Juan Rivera afirmó que era algo muy feo que “se hiciera eso con su propia gente”: “Se me hace feo de que tomen ventaja con su propia gente, la gente pensará que estoy hablando de mis sobrinos y no, no tiene nada que ver con ellos”, ante esta última información, seguidores dieron por concluido a que se trataba de Lupillo Rivera, ya que para ellos los detalles que daba concordaban y más los que Juan diría a continuación en su video de “Me volviste a robar”.

¿Se va en contra de Lupillo Rivera? Posteriormente, Juan Rivera les dijo a sus seguidores que “no se dejaran llevar por las apariencias” que se ven a través de redes sociales, ni crean que un artista vende porque a veces esto no es cierto: “No dejen que las apariencias los engañen, no dejen que lo que se publica en las redes engaña. Es muy poca la gente que publicará lo que sucede en su vida real, todos quieren pintar una imagen perfecta”. “Y eso pasa en las redes sociales, y más con los o las personas que se creen artistas, que sienten que tienen que pintar una imagen perfecta que en realidad no existe. El pintar esa imagen luego causa trabajo, porque luego sale un loco como yo que dice las cosas tal cual como son, y la gente no esta impuesta a esto, porque ellos quisieran hacer eso (mostrar la verdad) y no lo hacen, entonces no crean lo que ven a través de las redes”.

¿Juan Rivera le manda indirectas a Lupillo Rivera? La bomba llegaría cuando más “indirectas” comenzaba a lanzar Juan Rivera en su video “Me volviste a robar”, en donde informaba que a veces aunque así se parezca, un artista es probable que ya ni siquiera está vendiendo como antes: “¿Cuántos artistas han visto ustedes en las redes sociales que dicen que están jodid#$% económicamente?”, pregunta al aire. “Otra cosa, cuando ves en las paginas de los artistas, voy a poner un ejemplo, cuando hay muchísima gente siempre se pública una foto donde se ve el público, cuando nomas suben videos solo del frente del escenario, en donde solo se observa al artista, es porque estuvo tronado el evento, pero sienten la necesidad de aparentar de que son unas mega estrellas y que jalan un montón de gente y pues la verdad no es así”.

¿La “mala racha” de Lupillo Rivera? Cabe recordar que fue hace unos meses atrás, y con toda la polémica que se estaba originando entre Christian Nodal y Lupillo Rivera, se informó que el hermano de Jenni Rivera no había vendido los boletos para un concierto que iba a dar en México, mientras que Nodal sí, provocando que las comparaciones y las supuestas “malas ventas” de Lupillo Rivera comenzaran a surgir. Por estos mismos acontecimientos, fuero lo que probablemente seguidores de Juan Rivera sacaran como conclusión de que supuestamente la persona de la que hablaba en el video se trataba de su hermano, el cantante de música grupera Lupillo Rivera, aunque cabe destacar que él nunca señaló a nadie ni mucho menos dijo nombres.

Juan Rivera afirma que no hace este video por envidia Para ir finalizando con su video, Juan Rivera confesó que “no era la primera vez” que esa supuesta persona le hacía lo mismo, y que tomó la decisión de hacerlo debido a que en algún momento la gente se iba a enterar: “Pero ya es como la tercera o cuarta vez y tarde que temprano se va a enterar”. “Y yo sé que van a pensar que tengo envidia, pero pónganse a pensar, ¿de quién tengo que envidiar?, nunca fui sumamente famoso, nunca tuve hits, ni sobre vendía arenas, pero vivo una vida muy chida, mi familia vive conmigo, tengo hijos que me aman y me respetan, entonces si se ponen a analizar realmente no”.

Lanza más indirectas de la presunta persona que le acaba de robar de nuevo “Realmente no hago esto por envidia ni mucho menos, sino que hay gente que lo único que le importa es cómo se ve ante el público, es verse como estrella, lo único que le importa es internar pintarse una imagen de sí mismo, cuando en realidad no hay porque, nadie existe así”, continuó hablando Juan Rivera. Ya casi como a la mitad de su video, el productor dio a entender que la persona de la que ha estado hablando le debe dinero, el cual no le ha regresado, y que “solo por ser familia” ellos se aprovechan para posiblemente no pagar el dinero que fue prestado: “Ahora uno es el malo, porque habla, pero sencillamente si la gente pagara no habría broncas”.

“¿Te volvió a fregar Lupillo?” Le preguntan a Juan Rivera Este video atrajo un sinfín de comentarios al respecto, en donde los suscriptores de Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, no dudaron en sacar conclusiones, en donde afirmaban que probablemente el productor musical estaba hablando de su también hermano Lupillo Rivera, ya que para ellos “las indirectas estaban claras”. “Te volvió a fregar Lupillo?”, “Lupillo te volvió a fregar, ¿verdad?”, “Obvio Lupillo te volvió a fregar”, “Oh no, aquí vamos de nuevo”, “Yo creo que el que lo hizo o del que habla es sobre su hermano Lupillo”, fueron uno de los tantos comentarios en donde usuarios señalaban a Lupillo Rivera como la presunta persona que no le había pagado a Juan.