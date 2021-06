Juan Rivera se quiebra en plena transmisión en vivo

El productor musical no aguanta más y rompe en llanto al recordar a Jenni Rivera

Por si fuera poco, expuso las verdaderas razones del actual conflicto con sus sobrinos por la herencia de la cantante En medio de la polémica luego de que se diera a conocer que Johnny Rivera, su sobrino, mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, el productor musical Juan Rivera no aguanta más y rompe en llanto al recordar a su hermana en plena transmisión en vivo. En este video, el cual se puede ver en su canal oficial de YouTube, Juan Rivera quiso dejar en claro cuáles son las funciones que realiza dentro de las empresas de La Diva de la Banda, así como todo el trabajo que ha hecho a la fecha. Por si fuera poco, respondió preguntas de algunos seguidores y expuso las verdaderas razones del actual conflicto con sus sobrinos por la herencia de la cantante. Juan Rivera asegura que con sus sobrinos “no hay pelea” Justo en el momento en que una persona escribió: “Todos los que comentan (que) es el dinero de Jenni, ignorantes, ¿quién quieren que maneje el dinero de Jenni? ¿Sus hijos, que solo sirven para gastarlo? A esta fecha ya no tendrían nada”, Juan Rivera no pudo más y comenzó a llorar. Después de varios segundos en que trató de calmarse, el productor musical comentó que el dinero de Jenni Rivera le pertenece a sus hijos (Chiquis, Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny) y que en eso “no hay pelea y no hay lucha” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Yo no quiero esa feria” Un poco más tranquilo, el productor musical aseguró que él “no quiere esa feria” y que no le pertenece, refiriéndose a la herencia de Jenni Rivera: “Pero mi hermana se ganó el respeto y debería de respetarse y se le tiene que entregar cuando ella dijo porque por eso ella luchó”. “Ella dejó escrito letra por letra cuando quería que se entregara eso. Ella dijo: ‘Rosie se va a encargar y la segunda persona es ésta’ (sin decir algún nombre), ella dijo eso, nadie más, no el mundo, ustedes los que opinan: ‘Deberían dejárselo a Chiquis’, ustedes no lucharon por eso, ella luchó, ella lo hizo, ella se lo ganó, no ustedes”.

“Ella se murió trabajando por eso” De nueva cuenta, al recordar a Jenni Rivera, Juan Rivera no pudo contener las lágrimas. Segundos después, leyó otro comentario de un internauta y dijo lo siguiente: “Ella se murió trabajando por eso, ustedes no, ustedes siguen aquí respirando y muchas veces hablando estupideces sin haberse ganado uno de esos cincos”. “Yo no soy nadie para tomar una decisión de Jenni Rivera porque no me he ganado ese lugar, quien se ganó ese lugar fue Jenni Rivera. Ese es trabajo de ella, los frutos de ese trabajo son de ella, ella se los dio a sus hijos, cuando ella dicte, no cuando ustedes quieran, no cuando ustedes dicten”.

“Reconozco que hemos fallado”, dice Juan Rivera A continuación, el productor musical leyó un mensaje que dice lo siguiente: “Échele, mi Juanelo, tu hermana hizo su legado en vida, pero tu hermana Rosie y su equipo de trabajo están haciendo su leyenda”, a lo que respondió de la siguiente manera: “Estamos intentando, de todo corazón, hacer la mejor labor que se pueda, y sé y reconozco que hemos fallado, que no todo ha sido perfecto, que no todo ha sido lo mejor, pero igual somos seres humanos que la regamos, que aprendemos”, mencionó Juan Rivera.

No puede contener las lágrimas Ahora, el productor musical recordó que en el 2013, luego de la muerte de su hermana que tenía destrozados a todos los miembros de la familia Rivera, “se pararon a luchar”, para de nueva cuenta quebrarse e interrumpir por unos segundos lo que estaba diciendo. “Se me hace increíble que hay tanta gente que tienen tan pocas células en el cerebro o no utiliza las que Dios les dio, ¿yo con qué derecho tengo qué decir, yo qué he hecho? ¿Cómo le voy a decir a esa familia qué haga con lo de Jenni si la que se lo ganó fue Jenni?”.

“La vida de Jenni fue dictada así por Dios” En esta parte del video, el productor musical leyó el siguiente mensaje que le mandó una usuaria: “Recuerdo cómo la protegía de todos en los conciertos y sacaba la cara por ella en la televisión. Usted ayudó a levantar a la artista de Jenni. Sin ustedes, ella no sería Jenni”. “Mi hermana Jenni tenía algo muy especial. La vida de Jenni fue dictada así por Dios. Mi hermana Jenni tenía muchas fallas, como todos los seres humanos, pero tenía un valor para luchar, para pelear, para salir adelante y para querer triunfar, eso hizo a Jenni, Jenni”, respondió.

“No soy buen hombre”: Juan Rivera De mejor humor, Juan Rivera recordó que cuando él y su esposa tienen una pelea, le dice que no es un buen hombre, sino que intenta ser un buen hombre: “El único bueno es Dios y yo intento ser la mejor persona que puedo ser, pero gracias a Dios tengo la capacidad de aprender todos los días”. En otro mensaje que recibió el productor musical, se puede leer lo siguiente: “Muchos creen conocer más a Jenni que sus propios hermanos. Si esto estuviera pasando y Jenni estaría aquí, haría lo mismo que lo que hacen sus hermanos. Ella los respaldaría”.

“Nadie mira el dolor de cada uno de ustedes” “Mi hermana Jenni intentaba y creo que era una persona justa, intentaba hacer lo correcto, atrabancada mi hermana, valiente, muy sensata, muy astuta, muy inteligente y decidida a más no poder”, respondió Juan Rivera, quien de inmediato leyó otro mensaje de las personas que estaban al pendiente de la transmisión. “Todos se fijan en cosas materiales, pero nadie mira el dolor de cada uno de ustedes, Perder una hermana, ufff, Dios les dé resignación porque sé que ella siempre vivirá en sus corazones”. Conmovido, el productor musical quiso responderle a esta usuaria.

“El dinero no te trae la felicidad del mundo” “La gente cree que el dinero es todo en el mundo y están muy equivocados. Yo me puedo despertar todos los días a trabajar como jardinero, como taquero, como albañil, a todo le atoro, y creo que para todo sería bueno porque sé aprender, pero la cara de mi hermana jamás la volveré a ver”. Juan Rivera expresó que está cien por ciento seguro que todos los miembros de su familia dirían que cambiarán todo en sus vidas por volver a ver la cara de La Diva de la Banda: “Pero como todo el mundo cree en el dinero y en la fama porque creen que es lo mejor, pero no es así, el dinero no te trae la felicidad del mundo, la fama es falsa”.