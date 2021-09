“Creo que nos fuimos un lunes por la noche. Jenni cantó el sábado en Monterrey, el domingo fue el accidente. Lupe tenía que regresar de las Carolinas y luego nos fuimos el lunes por la noche, obvio no podía ir la familia completa por todo lo que estaba sucediendo”, recordó.

Antes de entrar de lleno con su relato, el productor musical recordó que sus sobrinos (los hijos de Jenni Rivera) fueron los que le pidieron que fuera al lugar del accidente, ya que no les tenían confianza a sus tíos Lupillo y Gustavo Rivera.

¡Desgarrador! A unos cuantos meses del noveno aniversario del sensible fallecimiento de Jenni Rivera, su hermano, el productor musical Juan Rivera, confiesa cómo encontraron a la Diva de la Banda tras el accidente en el que perdió la vida.

Triste recuerdo

A continuación, y visiblemente afectado, Juan Rivera comentó que había una gran desesperación en toda la familia: “Recuerdo que mi mamá salió y nos dijo: ‘Hijos, ustedes son fuertes, tráiganme a mi niña, por favor’, eso fue a la pura entrada de la casa”.

“Yo le dije que regresábamos en tres días con Jenni y que no se apurara, ¿de dónde saqué los tres días? No sé. Salimos de la casa en la noche al aeropuerto de Los Ángeles, Gustavo, Lupe y yo. Recuerdo que llegamos a Monterrey en la mañana y lo primero que hicimos fue ir a una delegación o con médicos forenses, no recuerdo”.