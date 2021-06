Insistió en que no sabe nada sobre la auditoría, además de dejar en claro que nunca ha tocado el dinero de La Diva de la Banda y que él siempre se ha desempeñado como empleado de Rosie. ¿Qué pasará ahora que Jacqie Rivera será la nueva albacea?

Juan Rivera, quien hace apenas unos días estrenó el tema musical El niño con gran éxito, le contó a Javier Ceriani y Elisa Beristain que no sabe nada de la auditoría que le mandó a hacer su sobrino Johnny Rivera a su hermana Rosie Rivera, quien a la fecha sigue al frente de las empresas de la fallecida cantante.

Tras varios días de especulaciones, pleitos e indirectas entre los miembros de la Familia Rivera, el productor musical Juan Rivera confirmó en entrevista para el programa Chisme No Like que Jacqie Rivera, hija de La Diva de la Banda, será la nueva albacea de Jenni Rivera Enterprises.

“Pues ojalá que la sepa conservar y reproducir como hasta ahora, porque mucha gente depende de ese dinero”, “Excelente, es hija de Jenni y está bien que sea ella, aunque hubiera sido mejor pusieran a alguien profesional con experiencia en ese ramo”, “Espero que no se le lancen arriba los hermanos también a ella, como lo que quieren es dinero…”.

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a la noticia que confirmó Juan Rivera sobre que su sobrina Jacqie Rivera será la nueva albacea de Jenni Rivera Enterprises, incluso una de ellas recordó que esto fue algo que la psíquica Vieira Vidente había pronosticado.

“Las cartas me están diciendo que esta situación, esta separación de esta familia, porque son todos problemáticos, aquí hay muchos dimes y diretes, aquí hay mucho egoísmo, aquí hay mucha envidia, En esta situación, yo estoy viendo a una Rosie Rivera muy clara, muy sincera y que está hablando con la verdad”.

Esta persona no da mucho de qué hablar, además de que “canta hermoso”: “Aquí yo veo que la persona indicada, la cual va a venir manejando dicha fortuna, va a ser Jacqie (hermana de Chiquis Rivera), la del pelo negro que canta hermosísimo”.

Y cuando nadie lo esperaba, Vieira Vidente, mediante su lectura de cartas, reveló quién ocupará el lugar de Rosie Rivera en Jenni Rivera Enterprises: “Aquí me sale una mujer, de pelo negro, que tiene hijos y que está muy centrada en lo que quiere, es una persona de aplomo”.

En la entrevista que el productor musical le brindó a Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa Chisme No Like, comentó, además de que Jacqie Rivera será la nueva albacea de Jenni Rivera Enterprises, que por culpa de Belinda se peleó con su hermano Lupillo Rivera.

Juan Rivera le dijo a Lupillo Rivera que si él había cometido un error con Belinda, no podían quedar mal, mucho menos con el proyecto de ambos: “Pues ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso y es una falta de respeto a ellos”.

“Pero las cosas estaban bien, a mi carnal le pegó Covid, yo le llevaba los medicamentos, yo le llevaba que naranjas, que frutas. El 9 de diciembre, después de lo del aniversario de Jenni, fuimos y le llevamos el grupo, todo estaba bien, en enero yo cerré un trato de la fecha de mayo que acaba de hacer, estos aparatitos (refiriéndose a su celular) no mienten, aquí se graban todas las conversaciones, quedan archivadas”.

Por si fuera poco, en esa época se dio la noticia de la separación de Chiquis Rivera, quien acompañó a Lupillo en esta gira musical, y Lorenzo Méndez, por lo que contando que el intérprete de Más cab… que bonito ya no quiso dar un último concierto, los demás que se tenían pactados se cancelaron.

“La gente dice que todo esto es para desviar la atención de la auditoría. La auditoría va a pasar, va a salir todo, es inevitable, la cosa es que me he tenido que tragar tantas cosas que la neta es como un vasito de agua hasta la raíz de lleno que lo mueves un poquito y empieza a derramarse y la neta estoy enfadado”, aseguró Juan Rivera.

Pero esto no terminaría aquí, ya que el productor musical compartió que Lupillo Rivera tomó una decisión muy difícil y muy ofensiva para él y que ha de pensar que está “enojada (sic)” y que al rato se le pasa a Juan Rivera, aunque eso no le agrada para nada.

Ya casi para terminar, Juan Rivera comentó que Lupillo Rivera ha tomado decisiones que no tienen sentido: “Yo no le voy a decir una palabra así de ofensiva (“pendej…”) a mi carnal porque sigue siendo mi hermano mayor y lo tengo qué respetar, pero ha tomado unas decisiones muy raras”.

“Es una vergüenza para la familia”

Por último, Juan Rivera dijo que lo que aseguró su sobrina Ayana (que su esposa Brenda y su hermana Rosie le habían pegado a la exesposa de Lupillo Rivera) era cierto: “Al final de cuentas, todo esto es una vergüenza para la familia”.

“Lo que a mí me molesta, y causa más división en la familia, a mis hijos jamás los han visto en un chisme: ‘ustedes no se metan, respeten a sus tíos, respeten a su familia’. No sé por qué sucede, pero yo entiendo que tienen qué defender a su papá”, finalizó.