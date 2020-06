El hermano de Jenni Rivera exhibió de la peor forma al productor de Suelta la Sopa

Juan Rivera supo sacar ‘provecho’ de la entrevista con Javier Ceriani a quien le soltó que el productor tendría problemas con las drogas

En medio de risas burlonas, el hermano de Jenni Rivera soltó un rumor muy fuerte

En medio del escándalo de su sobrina Chiquis por su separación con Lorenzo Méndez, el hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, soltó una ‘bomba’ en plena entrevista con el periodista de espectáculos de ‘Chisme no Like’, Javier Ceriani a quien le contó que los conductores ni el productor de Suelta la Sopa ya no lo quieren y es persona ‘non grata’ dentro de dicho show, sin embargo, si era mentira, ahora sí se hará verdad con lo que dijo sobre el productor de la emisión.

En una entrevista a través de una videollamada, Juan Rivera, platicó con Javier Ceriani sobre diversos temas, entre ellos lo que está viviendo su sobrina Chiquis Rivera por su separación, sin embargo, cuando las risas estaban a todo lo que da, al hermano de Jenni Rivera se le hizo fácil soltar una tremenda revelación del productor de Suelta la Sopa en base a un ‘rumor’ que le contaron.

“Les voy a mandar sobres, porque ya me dieron un rumor… De que lo agarraron en las instalaciones (al productor de Suelta la Sopa) polveándose la nariz y que ya no puede entrar… no sé eso me dijeron”, comentó Juan Rivera entre risas mientras Javier Ceriani se tapaba la boca en señal de sorpresa porque jamás se esperó lo que el hermano de Jenni Rivera diría.

Pero eso no fue todo y Juan Rivera continuó: “No sé si sea cierto, pero según me dijeron ya no puede entrar a las instalaciones de Telemundo porque estaba periqueando (drogándose con cocaína)… A la mejor ese era el coraje que tenía conmigo porque él sabía que yo loqueaba antes y como que le daba penita el pedirme uno entonces a lo mejor ese es el rollo, no sé, ese es el rumor que se corre por hay…”, aseguró el hermano de Jenni Rivera entre risa burlona.

Rápidamente, los comentarios de la gente por lo revelado por Juan Rivera aparecieron en el video, pero como es costumbre, la gente reprobó el hecho de que el hermano de Jenni Rivera dijera el rumor del productor de Suelta la Sopa: “Hay no los Riveras no. Y menos este hombre que la verdad cae pésimo. No arruinen su programa con esta gentuza”, “Este asqueroso por que le dan atención como si fuera artista y solo es un parásito naco”, “Ya dejen a Juan Rivera, entiendan ya no le den publicidad a esa persona tan corriente”, “Blah blah blah Juan Rivera que flojera. Mejor que se ponga a trabajar!”, “Caer en la boca de estos Riveras está canijo”, “Que hueva los Rivera y este señor Juan enserio que es insoportable al igual que su hermanita la tal Rosy”, comentaron los que detestan.