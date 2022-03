Juan Rivera, ¿acepta que su hermana Jenni está viva?

Juan Rivera comparte revelador video

“Qué belleza poder ver a mi diva de esta manera”, expresó una admiradora de la cantante A unos cuantos meses de que se cumpla el décimo aniversario del trágico fallecimiento de Jenni Rivera luego de que diera un inolvidable concierto en Monterrey, Nuevo León, en México, el productor musical Juan Rivera comparte revelador video en sus redes sociales donde ¿acepta que su hermana está viva? Con frecuencia, Juan sube videos a su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 170 mil suscriptores, donde habla sobre diferentes temas, pero desde hace algunas semanas que no hablaba de La Diva de la Banda, por lo que esta publicación tomó por sorpresa a propios y extraños. “Qué belleza poder ver a mi diva de esta manera”, le dicen a Juan Rivera Sin dejar pasar mucho tiempo, Juan Rivera confesó que en esta ocasión invitó a una persona “muy chila” a quien aprecia mucho y que tiene mucho tiempo de conocer: “Creo yo, con todo respeto a William Espinoza, de Culiacán, Sinaloa, que esta persona es la mejor imitadora de mi hermana Jenni”. Juan mencionó también que esta persona es un persona muy amable, y que en el momento en que se esté llevando a cabo la charla, compartiría algunas fotos de ella, pero no se aguantó las ganas y mostró un video de apenas unos cuantos segundos donde se confirma que su parecido con La Diva de la Banda es impresionante.

‘Jenni Rivera’ compartió que tendría una presentación esa noche Segundos después, Juan Rivera presentó a Gia Farré, quien hoy en día se encuentra en Estados Unidos y que esa noche tendría una presentación imitando a Jenni Rivera. Ambos se conocen desde el 2014 o 2015, aproximadamente. y se nota que entre ellos existe una muy buena relación… “Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, soy Gia Farré, soy centroamericana, nací en Guatemala, en un pueblo chiquito que yo creo ya borraron por mi culpa, y por eso no digo que soy de Guatemala porque yo creo que se avergüenzan y emigré a este país (Estados Unidos) cuando tenía 14 años”.

La imitadora de Jenni Rivera cuenta cómo entró al mundo del entretenimiento Gia Farré reveló que, a partir del 2009, comenzó a imitar a Jenni Rivera y su vida prácticamente cambió por completo: “Ahí parece que estoy viendo a Jenni”, dijo Juan Rivera luego que de compartiera una imagen de esta imitadora, de espaldas, luciendo uno de los vestidos con los que se recuerda a la cantante. “La neta se pasa de lanza Gia con los movimientos, o sea, estudiados ‘cañón’, y no es que sea mi competencia echarle tierra a nadie, pero creo que ella es una de las más reconocidas”, expresó ahora el productor musical, a lo que la imitadora comentó que no ha visitado México hasta el momento porque no puede salir de Estados Unidos.

Es todo un éxito en Estados Unidos A punto de terminar con esta amena charla, Gia Farré reveló que ha recibido invitaciones para presentar su show en México, aparta de que, gracias a su trabajo imitando a Jenni Rivera, ha podido visitar diferentes ciudades y ha conocido lugares de Estados Unidos que en su vida se imaginó poder conocer. “A mí ya me habian dicho que imitara a Jenni Rivera en aquel entonces, fue en el 2008, pero yo no me atrevía a imitarla porque para mí ella es una mujer muy sexy, muy sensual, y yo no tenía senos, entonces dije que yo no iba a imitarla así, con las chi… todas planas, y primero me puse implantes y luego me aventé a hacerlo”.

Gia Farré nunca conoció a Jenni Rivera Justo en ese momento, el productor musical Juan Rivera le preguntó a la imitadora si conoció a Jenni, a lo que respondió que no: “Nunca, y fíjate, la verdad por dejada porque trabajaba yo en un bar local en Las Vegas en aquellos años, (el dueño o encargado) se llamaba Félix Fregoso y él era el que corría los bailes y los shows de la gente heterosexual”. “Y me dio chance y me dio tickets y me dijo que fuera a ver a Jenni porque sabía que yo era fanática, aparte de que la imitaba, soy fan de hueso colorado, pero nunca me atreví, tenía miedo porque en aquellos años era un tabú ser cómo soy yo ahorita y como siempre he sido”, dijo Gia Farré sin poder evitar sonreír.

¿Ha sufrido acoso por parecerse a Jenni Rivera? Luego de varios segundos en silencio, Juan Rivera se animó a preguntarle a la imitadora de su hermana Jenni sí ha sufrido por admiradores de la cantante que se han querido ‘pasar de lanza’ y así respondió: “Pues ya borrachos, hasta las viejas, me han metido mano hasta donde no te imaginas, te lo juro, las fanáticas de la diva son bien aventadas”, finalizó. Hace apenas unas semanas, justo en los días en que estalló el escándalo por los supuestos malos manejos en Jenni Rivera Enterprises, Juan y Rosie Rivera viajaron a Culiacán, Sinaloa, en México, donde fueron sorprendidos por otro imitador de La Diva de la Banda que los dejó con la boca abierta.

“Deja de usar el nombre de tu hermana para ganar dinero” De inmediato, usuarios expresaron sus puntos de vista luego de ser testigos de esta amena charla donde Jenni Rivera ‘revivió’, aunque sea por solo unos minutos, aunque Juan no se salvó de algunas críticas: “Deja de usar el nombre de tu hermana para ganar dinero. Es tiempo de que formes tu propio nombre y ya no sólo ser ‘el hermano de Jenni Rivera’. La gente solo mira tus videos porque siempre usas el nombre de tu hermana”. “Qué belleza poder ver a mi diva de esta manera, con alguna imitadora, y qué mejor con una persona que en verdad se acerca muchísimo a mi Jenni hermosa”, “Yo soy fanática de corazón de mi diva desde que era una niña y no se me dio la oportunidad de verla en persona, de conocerla”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).