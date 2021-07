Una vez más Juan Rivera entra en polémicas familiares

Asegura un golpe bajo hacia su hermano Lupillo tras declaraciones

El hermano de la 'Diva de la banda' comentó que no tiene nada en contra de su ex cuñada Juan Rivera habla Mayeli Lupillo. Parece que a la familia Rivera le encanta estar causando polémicas y generando nuevos comentarios hacia los miembros de su dinastía o personas externas al círculo, tal es el caso de Juan Rivera, quien nunca desaprovecha la oportunidad de hablar sobre alguna situación que suceda en la vida de sus hermanos o la propia, siendo quien responda las dudas de los seguidores, quienes esperan ansiosos a los famosos "lives" que hace mediante Instagram. Esta vez fue el turno de Lupillo Rivera en ser mencionado por su hermano Juan, quien en recientes declaraciones dijo que no tiene nada malo que decir de su ex cuñada Mayeli Alonso, quien ha sido fuertemente criticada tras decir que Lupillo no le pasaba una pensión justa para sus hijos, por tal motivo alarmó a los fanáticos, los cuales no dudaron en preguntarle a Juan sobre lo que estaba pasando. Juan Rivera habla Mayeli Lupillo: Lo buscaron diferentes programas En un live que realizó Juan Rivera en Instagram, responde a una de las preguntas que hizo la audiencia para que aclara la relación que tiene con Mayeli Alonso, la ex esposa de su hermano Lupillo Rivera, quien había dicho que él se había "robado" el auto que se había ganado en una rifa Lupillo, por tal motivo varios programas de 'chismes' lo habían buscado para que respondiera sobre esa cuestión. "Mi publicista me dice 'Oye, Juan. Te está buscando 'Despierta América' a lo que contesta: '¿Y ese pe..o para qué?', y luego me marca este Ángel de 'Precio de la fama' y me manda un mensaje Ceriani de 'Chisme no like'. Y todos querían que hablara y dije 'No, la neta yo no sé nada' y me mandan un resumen de lo que Mayeli habló y se destapó todo el desma…re", comentó para los usuarios, aclarando el tema.

Juan Rivera habla Mayeli Lupillo: "Mayeli es muy conocida" En la sección de preguntas, un seguidor le cuestiona si cree que Mayeli lo hace para conseguir más seguidores, para tener más fama, a lo que Juan niega, recordando a los usuarios que ella tiene más fama que él, por lo que no cree que ese sea el motivo por el cual su ex cuñada estaba molesta y hablando del polémico tema. "¿Para crearle fama a ella?, fue la pregunta que le dijo el usuario, a lo que respondió: "No, Mayeli es muy conocida. Incluso tiene más seguidores que yo, así que no es darle fama a ella", comentó en el live que hizo por medio de Instagram, para seguir con la disyuntiva que surgió después de las declaraciones de la ex pareja de su hermano.

Juan Rivera habla Mayeli Lupillo: Responde a las declaraciones de Mayeli Antes de continuar, dijo que los medios eran responsables de que sucediera toda la polémica ya que fueron los que "calentaron" las cosas, por lo que se debían informar un poco más antes de hablar sobre la situación por la que estaban atravesando la familia o las parejas de sus hermanos, por ello decidió aclarar las cosas. "Luego los medios caliente el medio y por eso hay que investigar antes de hablar sobre el tema, (…) ya después, cómo los medios calienta el terreno, la neta si me dio corajito, pero ya después me enviaron su live y me tranquilizó un poco", comentó Rivera ante las preguntas sobre la relación con Mayeli, dejando en claro que eso era lo que había pasado.

Juan Rivera habla Mayeli Lupillo: La relación que tiene con su ex cuñada Juan también habló sobre la relación que había desarrollado con su ex cuñada el tiempo que había estado con Lupillo, mencionando que nunca habían sido amigos, pero que era una relación respetuosa la que mantenían, algo "normal" por lo que él no era quien para criticarla, ni hablar mal de la madre de sus sobrinos. "Nunca he tenido mucha relación con ella, ni buena ni mala. Era la esposa de mi carnal; cuando nos mirábamos nos la pasábamos chido… Una relación normal, creo yo. No tengo qué criticarle, ni qué decirle. Nunca fue mi esposa, no tengo nada qué opinar…Cuando pasó lo de mi carnal, hace varios años, yo hice el mayor intento de no expresarme ni bien ni mal de ella, porque eso al cien por ciento es algo que no me involucra a mi", comentó Rivera ante sus seguidores.

Juan Rivera habla Mayeli Lupillo: Lo que pasó con Lupillo después del divorcio Justo cuando Rivera estaba hablando sobre la relación que sostiene con Mayeli, habló que cuándo había pasado el divorcio de ambos, él estuvo a lado de Lupillo y en ese tiempo fue cuando estuvieron trabajando juntos y que lo único que podía hacer en ese instante era darle todo su apoyo para que no fuera tan difícil el cambio. "Yo sólo quería apoyar a mi carnal… Incluso, en dos años que trabajé con Lupillo jamás le pregunté qué pasó. Es suficientemente difícil manejar mi relación, para andarme metiendo en otras. Yo me dediqué a trabajar con mi carnal", mencionó ante los seguidores que se dieron cita para escuchar las declaraciones del hermano de la difunta "Diva de la banda".

No va a hablar mal de ella También Juan dijo en este en vivo que no deseaba hablar mal sobre su ex cuñada por la relación que los une, y es por sus sobrinos, quienes aún están jóvenes y él sabe que a nadie le gustaría que hablaran mal sobre su madre, por tal motivo él nunca se expresaría mal de Mayeli, aunque surjan problemas entre ambos ya que no quiere lastimar a “las criaturas”. “Aparte, ella nunca me ha ofendido a mi. Jamás. A mi nunca me ha insultado. Y yo creo que sí le preguntan a ella, creo que diría que yo jamás la he insultado a ella. A parte de eso, ella siempre será la madre de mi sobrinos. No tengo porqué hablar mal de ella. Yo no tengo por qué andar por el mundo lastimando a criaturas inocentes. Porque el hablar mal de la mamá de cualquiera lastima a la gente”.

Habló por teléfono con su ex cuñada En el live también comentó que había visto el video que lanzó su ex cuñada y justo cuando terminó había decidido marcarle por teléfono para aclarar la situación que se había suscitado entre ambos y que la prensa llegó a conocer debido a los rumores que surgieron tras las declaraciones de Mayeli y que tanta polémica había surgido. “Quisiera aclararte unas cosillas, muy leve. Hablamos tranquilamente. ¿Somos amigos, enemigos, estamos unidos? No”, dijo, indiferente ante el asunto, haciendo hincapié de que la relación era cortés, pero no se iban a convertir en mejores amigos, pero sobre todo, que era mejor aclarar las cosas para que en un futuro no hubiera más malentendidos. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUí

Lo hace por su mamá Cuando se le cuestionó el porqué ya no hablaba de los asuntos familiares, él mencionó que todo lo hacia por su mamá, la señora Rosa, quién le había pedido que se tranquilizara y dejara que los demás hablaran sin prestarles atención, así que para que la señora estuviera más tranquila, le hizo caso y rompió el trato con esa excepción por el hecho de que estaban hablando de él. “Me he calmado porque mi mamá me pidió, y quiero que mi mamá esté tranquila y bien”, confesó Juan, mostrándose serio por la situación que estaba pasando y que para él era un tema delicado ya que involucra a su familia, y aunque no estén juntos o se encuentren peleados, no deseaba causar una controversia más a la historia de su familia.

Respeta a su cuñada, por su hermano y sobrinos “Ni una palabra equivocada diré de esa mujer. Intentaré por siempre respetarla, porque para empezar fue esposa de mi hermano, madre de mis sobrinos. Nunca ha sido grosera conmigo, y se lo agradezco”, mencionó, reiterando una vez más que mantenía un respeto a Mayeli por haber sido la esposa de su hermano y la madre de sus sobrinos, además aclaró que con él nunca había sido grosera. Además, como ya había mencionado anteriormente, la situación se desarrolló por culpa de los medios de comunicación, quienes eran los que recortaban o editaban las palabras que ambos decían en sus videos y que él deseaba ser sincera, ya que no deseaba causar más problemas, tan sólo quería decir su punto de opinión por el tema que le aqueja.

Los comentarios de sus seguidores Los usuarios al ver el video que salió, empezaron a comentar mostrando su indignación por estar mencionando a Mayeli y defenderla más que a Lupillo, además de decir que a toda la familia Rivera le encanta estar en boca de los demás y que siempre querían estar generando que el estén al pendiente de las acciones de sus ex parejas. “La neta todos los Rivera dan asco desde que Jenni murió hacen lo que sea para salir en chisme que pe…o”, “No sé pero estos ya se pasan de vividores, que entreguen todo a los hijos de Jenni y se pierdan forever!”, “No quiso hablar mal de la mamá de los sobrinos, pero, ¿si habla mal de su papá?”, “Que flojera esa familia quiere siempre tener su rato de fama como ya nadie los pela y no agarran dinero quieren ganar de los escándalos”, mencionaron los usuarios en comentarios.