El lanzamiento de Invencible ha provocado todo tipo de reacciones

Días después de que saliera a la venta, Juan Rivera habla sobre el libro de su sobrina Chiquis

“Vamos a platicar un rato diciendo las cosas como son”, expresó el productor musical

A poco más de una semana del lanzamiento de Invencible, donde Chiquis cuenta cómo descubrió su fuerza a través del amor y la pérdida, el productor musical Juan Rivera habla sobre este libro de su sobrina, el cual ha provocado todo tipo de reacciones entre su gente más cercana, así como en exparejas (entre ellos Lorenzo Méndez) y público en general.

“Vamos a platicar un rato diciendo las cosas como son sobre el libro”, dijo Juan en este video que a la fecha está a punto de llegar a las 15 mil vistas y que está disponible en su canal oficial de YouTube. Cabe aclarar que se trató de una transmisión en vivo, por lo que tuvo mucha interacción con sus seguidores.

¿Qué piensa Juan Rivera del libro Invencible de Chiquis?

“A la gente que vio la conferencia de prensa va a decir: ‘¿qué no dijo Juan que ya iba a dejar eso en el pasado y que ya no iba a hablar?’. Como lo han podido ver, no he dicho nada y he andado bien ‘calmadito’ y tranquilo queriendo hacer mis cosas y pues luego pasó esto”, comenzó diciendo Juan Rivera en este video.

“Ya tengo más de una semana que la gente me está preguntando qué onda con el libro (refiriéndose al libro Invencible de Chiquis) y la neta no sé. Para la gente a la que le caigo gordo, soy un inservible que no sé leer, y sí me preguntan si he leído el libro, no”, expresó el productor musical con su singular sentido del humor.