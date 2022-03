Juan Rivera da nuevamente de qué hablar

El hermano de Jenni Rivera explota contra productor del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo

“Solo les dije sus verdades”, expresó el también productor musical Siguen los escándalos. El productor musical Juan Rivera da nuevamente de qué hablar luego de que dijera que explotó contra productor del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo, el cual finalizó sus transmisiones en los últimos días del año pasado: “Solo les dije sus verdades”. El hermano de Jenni Rivera subió un video a su canal oficial de YouTube donde está acompañado de su esposa, Brenda, donde explica que fue lo que pasó en un reciente evento que se llevó a cabo en Miami, Florida, al que acudió junto a su mamá, la señora Rosa. Juan no se guardó nada. ¿Qué pasó entre Juan Rivera y el productor de Suelta la sopa? “Creo yo que Dios nos pone a la pareja indicada porque esa persona nos conoce, y se supone, que nos va a dar un consejo y nos va a hablar honestamente sobre lo que ella cree. Ustedes saben que nosotros hemos tenido broncas con varios medios, pero en específico con dos: ‘La torta y la flauta’ (refiriéndose a El gordo y la flaca) y Suelta la sopa”. Con el buen humor que lo caracteriza, Juan Rivera comentó que recientemente acompañó a su mamá a una premiación, de la que él no sabía de que se trataba, pues pensaba que era de influencers, pero cual fue su sorpresa cuando se enteró que era de “pura gente del medio”, tanto de reporteros y periodistas como de conductores.

Juan Rivera se topó de frente con Juan Manuel Cortés Sin dejar pasar mucho tiempo, Juan Rivera compartió que, mientras estaba respondiendo algunas preguntas en la alfombra roja de este evento, se topó de frente con Juan Manuel Cortés, uno de los conductores del programa Suelta la sopa de Telemundo, que además también era director de contenido de este show televisivo. “Yo ya habia tenido conversaciones con él que me caía mal, simplemente me cae mal, me cae ‘gordo’. A mí no me molesta que den notas, las tienen que dar, pero que las den como son, reales, se supone que es periodismo y estás comunicándole a la gente, por lo que deberías saber lo que estás comunicando y no nada más hablar a ‘lo loco'”, dijo el hermano de Jenni Rivera.

Lucho Borrego fue el organizador de este evento El hermano de Jenni Rivera reveló que no estaba enterado que este evento al que asistió junto a su mamá fue organizado por Lucho Borrego, otro de los conductores del programa Suelta la sopa de Telemundo: “Y estaba todo el equipo de Suelta la sopa, todos, en una mesa”. Algunas de las personas a las que se refiere Juan Rivera en este video son el productor Carlos Mesber, la actriz cubana Aylín Mujica y los conductores Lucho Borrego y Juan Manuel Cortés: “Yo iba acompañando a mi mamá, y obvio, tenía que comportarme por respeto a ella. Había muchos reporteros y gente de mucho prestigio, muy profesionales, pero también había unos que no”.

Carlos Mesber, productor de Suelta la sopa, llegó a la mesa donde estaban Juan Rivera y la Señora Rosa En esta parte del video, el hermano de Jenni Rivera contó que Carlos Mesber, productor de Suelta la sopa, se acercó a la mesa donde estaban sentados él y la Señora Rosa para saludarlos. Juan Rivera lo dejó con la mano extendida. la Señora Rosa no atinó a decir algo en ese incómodo momento. “Me dijo: ‘¿no me vas a saludar, Juan?’. Le dije a Carlos: ‘Usted sabe cómo me cae, usted no me extienda la mano'”, expresó el productor musical, quien le preguntó a su esposa Brenda qué hubiera hecho ella en esa situación y si considera que lo que hizo en ese momento fue una grosería.

“Él sabe lo que ha pasado entre nosotros” Luego de que su esposa Brenda le dijera que, efectivamente, fue grosero al dejar con la mano extendida y haberle dicho lo que le dijo a Carlos Mesber, productor del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo, Juan Rivera se ‘defendió’ al decir que él estaba enterado de lo que ha pasado entre ellos. “Él sabe lo que ha sucedido, entonces, sí hay alguien, persona ‘x’, que ha ofendido a tu mamá y tú has alegado y peleado con esa persona y te cae ‘bien gorda’, él sabe que te cae ‘bien gorda’ a ti, y por ser correcto, ¿vas a ser hipócrita y saludarlo? Él sabe cómo voy a reaccionar”, comentó el hermano de Jenni Rivera.

Juan Rivera confiesa que si no hubiera estado presente la Señora Rosa, le hubiera dicho de todo al productor de Suelta la sopa A punto de terminar con este video, el hermano de Jenni Rivera confesó que sí no hubiera estado presente su mamá, la Señora Rosa, le hubiera dicho de todo a Carlos Mesber, productor del desaparecido programa Suelta la sopa de Telemundo: “Por respeto a ella, mejor me callé”. “Luego llega Juan Manuel Cortés a la mesa, saluda a mi mamá y me quiere saludar. Se sentó al lado y me dijo: ‘Juan, ¿estamos bien?’ y le dije: ‘Tu sabes que me caes bien gordo, ¿para qué me preguntas si estamos bien? Tú y yo hemos hablado, tú sabes cómo me siento de ti y de la basura de programa que tienen'”.

El hermano de Jenni Rivera no oculta su desprecio por El gordo y la flaca y Suelta la sopa Por último, Juan Rivera expresó una vez más que de todos los programas de televisión a los que más detesta son a El gordo y la flaca y Suelta la sopa: “Yo no creo que fui grosero, grosero hubiera sido que yo llegara a ese evento, haga un escándalo y empiece a mentar madres a la gente y decirles cosas y hacer algo”. “Yo no fui a buscarlos, yo me senté y no dije nada, entonces, no sé si fui grosero. Ya cuando íbamos de salida, Aylín Mujica me pregunta que por qué estaba tan serio y le dije que por qué no entendía cómo fue que me vine a rodear de tanta gente que me ‘cae gorda’ y ya, me salí”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).