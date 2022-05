Juan Rivera vuelve a ‘hacer de las suyas’

El productor musical exhibe a su mamá, la Señora Rosa, de la peor manera

“Sacó su lado erótico”, le dicen a la madre de Jenni Rivera ¡Lo que faltaba! A pesar de que en las últimas semanas estuvo de lo más tranquilo, compartiendo videos de algunos lugares que visitó junto a su esposa, el productor musical Juan Rivera vuelve a ‘hacer de las suyas’ y exhibe a su mamá, la Señora Rosa, de la peor manera, por lo que las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes. “Mi mamá nos confiesa sus más oscuros deseos, entre risa y risa, le sacamos toda la verdad”, escribió Juan, quien estuvo acompañado por su hermana, Rosie Rivera, quien tal vez no se imaginó lo que escucharía de su propia madre. Juzguen ustedes luego de ver este video en el canal oficial de YouTube de uno de los integrantes más polémicos de la dinastía Rivera. Juan Rivera comparte ‘las fantasías’ de la Señora Rosa Sin dejar pasar mucho tiempo, Juan Rivera le pide a su madre que diga lo que tanto tenía guardado: “Mario (refiriéndose al cantante Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana), quiero que me amarres de la cama“, expresó ante la sorpresa de una de sus hermanas y su hija menor, Rosie Rivera, ahí presentes. Pero aún habría más de parte de la Señora Rosa, quien le mandó decir al intéprete de temas como La chona, Me gusta vivir de noche y El tucanazo, entre otros, que la secuestre y que la amarre de donde ella no se pueda desamarrar: “Es más, con un ‘piolón’, no, con candado”, dijo sin poder contener la risa.

Tras su divorcio, la madre de Jenni Rivera nunca se volvió a casar A pesar de que, en este video, todo es risas y diversión, la Señora Rosa no la pasó nada bien tras las infidelidades de su entonces esposo, don Pedro Rivera, de quien terminó divorciándose en el 2008. Nunca se ha vuelto a casar, aunque pretendientes no le han faltado. En una entrevista que concedió al programa Despierta Améric,a, dijo lo siguiente: ““Sí sufrí mucho en mi matrimonio, pero algún día me tenía que liberar, algún día no tenía que ser tan sumisa. Si yo no hubiera tenido hijos, quizás si me hubiera separado, pero mis hijos valían más que yo, son hijos tan hermosos que eso no fue un sacrificio para mí. Sufrí muchos años de humillaciones, porque no hay cosa que te humille más que te engañe tu esposo. Puedes pasar hambre, puedes pasar golpes, a veces, pobrezas y todo, pero que te engañen no y ya estaba bastante enfadada de eso”. Archivado como: Juan Rivera exhibe a su mamá, la Señora Rosa, de la peor manera

Juan Rivera ‘no suelta’ a su madre Más adelante, la Señora Rosa reveló que bailaba varias canciones de Los Tucanes de Tijuana cuando ella trabajaba en un restaurante, entre ellas Secuestro de amor, por lo que volvió a pedirle a Mario Quintero, a través de este video que subió su hijo Juan Rivera, que la amarrara de la cama. Y cuando nadie lo esperaba, dijo que le gustaría que a su hermana la amarraran a un lado de ella, a lo que se negó, además de dejar en claro que no le gustan los hombres con bigote, como es el caso de este cantante: “Es que tú eres muy ‘chiquiona’, yo no”, dijo, en el mismo momento que comenzó a cantar un fragmento de la canción La 69 de Jenny 69. Archivado como: Juan Rivera exhibe a su mamá, la Señora Rosa, de la peor manera

Le advierten a la Señora Rosa que le mostraran el video al vocalista de Los Tucanes de Tijuana En otra parte de este video, Juan Rivera le dice a la Señora Rosa que le mostrará esta publicación a Mario Quintero, y a pesar de que la mamá de Jenni Rivera le mandó sus respetos tanto a él como a su esposa, insistió en la idea que le gustaría que la amarraran de la cama. Las risas no faltaron. “Dile que todavía a mi edad quiero que me amarren de la cama. Nunca me amarraron, no sé lo qué es eso. No te creas, es pura vacilada, Mario, yo soy muy seria, saludos a mi ‘socia, la esposa de él, que Dios la bendiga”, expresó la también llamada Gran señora antes de despedirse y agradecer a sus seguidores por ver este video (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) Archivado como: Juan Rivera exhibe a su mamá, la Señora Rosa, de la peor manera