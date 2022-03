¡Juan Rivera está buscando juntar a sus papás de nuevo con este detalle!

“Estamos en el mismo corral pero no juntos”, fue lo que le contestó Doña Rosa a su hijo cuando el le explicó que supuestamente su papá, le había dicho que dejara ahí la foto de su ex esposa, pero que hubiera sido mucho mejor que pusiera uno de ellos dos juntos. “Aunque no estén juntos usted sabe que se pueden dar una revolcada”, le dice Juan a su mamá.

No tuvo una buena relación con Lupillo

Además de compartir un texto largo en donde expresaba su amor por su familia, le escribió Juan a Lupillo lo más extenso de todos y del cual resaltamos lo siguiente: “Hay mucha confusión, y la verdad, dolor. Jamás he entendido por qué nuestra relación fue así, desde niños. Siempre quise tener una relación así, de hermanos cercanos, pero nunca se pudo”.

“No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. ¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que si. Lo que si sé es que tengo miedo verlo, no se cómo reaccionaria yo”. Lupillo no tardó en responder.