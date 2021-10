A continuación, la pareja se dirige a una veterinaria para que los auxilien con su perrita: “Vamos a echarnos otra cría, yo me voy a quedar acá porque me da ‘cosa’, Brenda es más valiente que yo. Veremos qué sale”, expresó el hermano de Jenni Rivera, quien hasta esta parte del video no ha mostrado su rostro.

“Brenda está triste. Fue la primera comida de esta manada de leche, eran 6 y se nos fue 1, al parecer, Brenda está tratando de revivirla, pero lo que pasa a veces es que no se ganan todas”, comentó el hermano de Jenni Rivera, a lo que Brenda confesó que se había ido la perrita que ella quería. No le quedó de otra que seguir adelante de inmediato.

“Es difícil, pero creo que Jenni hubiera hecho lo mismo por mí. A veces tienes que sacrificar parte de ti por el ser que amas, pero lo haces porque lo amas. Fue muy duro para Gustavo. Jenni y yo teníamos una relación muy chida, pero me imagino que Gustavo se siente con Jenni como yo me siento con Rosie, es mi hermanita”.

Los restos de Jenni Rivera fueron entregados a una funeraria

Los hermanos Rivera tomaron la decisión de entregar los restos de la cantante a una funeraria. Coincidentemente, la dueña de ese lugar era manager de Lupillo Rivera. Al día siguiente, regresarían a California con los restos de La Diva de la Banda: “Nos fuimos esa noche a cenar a un restaurante y hablamos como hermanos. En la terapia que he tomado, me han dicho que yo jamás he enfrentado ‘eso’ de mi hermana, y por eso desde que se fue, me perdí en el trabajo”.

El productor musical comentó que recientemente realizó un viaje junto a su esposa a Denver, donde vio una imagen que decía ‘cadena rota’, que habla precisamente de una persona que se fue de este mundo, de alguien que ‘ se adelantó’. Esta misma imagen dice que, tras la muerte de una persona, la cadena familiar queda rota y seguirá así hasta que todos los miembros de la familia se vean de nueva cuenta en el cielo, algo que, confiesa, le duele mucho a Juan Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).