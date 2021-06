Juan Rivera aclara que no tiene $10 millones en su cuenta bancaria

El hermano de Jenni Rivera revela todo sobre sus finanzas

Juan Rivera dinero. Con un video que Juan Rivera subió a sus redes sociales aclaró todo sobre los supuestos $10 millones en su cuenta bancaria. “Ay que errados están compadre, valgo más y nada más no lo saben”, dijo entre risas para comenzar el video.

“Creo que fue una revista o no sé como llegué a esos $10 millones, igual y una gente dice que le robé ese dinero a Jenni, a los niños o no sé qué pedo, qué como llegué a esos $10 millones… me pregunto si en esos $10 millones están metidos mis tarjetas de beisbol que tengo 30, 40 años con ellos, y todas las joyas que tengo, no sé se evaluaron todo”.

Juan Rivera dinero: Dice que ahora sí se va a defender

El hermano de Jenni Rivera aseguró que hacía ese video por su familia, y para monetizar, pues aseguró que era dinero que iba para ellos, además dejó en claro que ya no iba a permitir que se dijeran más cosas sobre él. “Nunca me he defendido de cosas que ha dicho mi familia y ahora sí lo voy hacer”.

“Si quieren que ya no haga lives de estas cosas, solo que no avienten indirectas, y todo está bien, todo está bien… Para empezar en mi cuenta bancaria no hay $10 millones de dólares, yo jamás los he visto…y resuelta que se llega a este número porque hacen un análisis de las cosas que tiene uno”, prosiguió.