Una serie de publicaciones en las redes sociales de Jenni Rivera han causado revuelo entre sus seguidores

Ante los rumores que está viva, Juan Rivera dice toda la verdad sobre su hermana, La Diva de la Banda

“Jamás morirá mientras esté en tu corazón”, expresan usuarios ¿Qué está pasando? Hace apenas unos días, una imagen que se publicó en la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera, a la que le seguirían un par más, causó un gran revuelo entre sus seguidores, y ante los rumores que está viva, Juan Rivera dice toda la verdad sobre su hermana, La Diva de la Banda. A pesar de que en una conferencia de prensa aseguró que ya no hablaría de temas familiares en sus redes sociales, el productor musical realizó una transmisión en vivo, la cual está disponible en su canal oficial de YouTube, para aclarar de una vez por todas este tema que ha rondado a los Rivera desde el 9 de diciembre de 2012. Jenni Rivera, ¿está viva?, Juan Rivera responde… Horas después de dar su punto de vista sobre el libro de su sobrina Chiquis, el cual dice que no ha leído ni piensa hacerlo, Juan Rivera comentó que no sabe que pasó recientemente que le empezaron a llegar mensajes a su cuenta de Instagram preguntándole que le había pasado a la página de su hermana, Jenni Rivera. “Les dije que no sabía, que no me había fijado, y me dijeron que alguien la hackeó y borró todas las fotos, pero es muy difícil hackear una cuenta verificada. Resulta que alguien, no sé quien, o por qué motivo, borró todo lo de la cuenta de mi hermana, pero yo no pregunté”.

Apareció una misteriosa imagen que dice “2022” El productor musical mencionó que en la cuenta oficial de Instagram de Jenni Rivera apareció una imagen, con fondo negro, que decía únicamente “2022”: “Y resulta que se viralizó y no sé quién dijo que mi hermana estaba viva, me mencionaron algo de Taylor Swift o no sé qué, yo no sé cómo salió esa ‘morra’ en la plática”. “El caso es que se viralizó y mi hermana Jenni, gracias a Dios, empezó a ser ‘trending’ otra vez, pero no le di mucha importancia. La gente me empezó a escribir por mensaje directo para preguntarme sí era cierto que Jenni regresaba en este año y yo les pregunté de qué estaban hablando”, expresó Juan Rivera sin poder ocultar su sorpresa.

“Es difícil regresar si nunca te fuiste” Una frase le llamó la atención a Juan Rivera y la compartió con sus seguidores: “‘Es difícil regresar si nunca te fuiste’, musicalmente hablando, porque mi hermana Jenni ocupa el mismo lugar que cuando se fue, el número uno, a mí ver, porque no ha habido una mujer que tenga el mismo éxito que mi hermana ha tenido en el regional mexicano”. “Me empiezan a preguntar sí era cierto que Jenni estaba viva y les dije que gracias, y que por su amor y su cariño, quisieran que ella estuviera viva, es algo muy chido eso, pero no, no sé cómo pueden tener esa duda o pensar eso. Mi hermana falleció el 9 de diciembre, ese día eligió Dios que se fuera”.

“Quieren que mi hermana esté viva y la realidad es que no es así”: Juan Rivera En otra parte de esta transmisión en vivo, el productor musical se dirigió a todas las personas que insisten en que Jenni Rivera está viva, cuando la realidad es que no es así: “Musicalmente hablando, gracias a Dios sí (está viva); profesionalmente, gracias a Dios sí, pero físicamente no, su alma y su espíritu ya no están aquí”. “Luego subieron una imagen de mi hermana donde tiene un vestido blanco, no sé sí es de Monterrey esa foto o si es del Gibson (Centre) y están preguntando sí se va a lanzar el proyecto de Monterrey este año y la realidad es que no sé qué decirles, no sé si si y no sé si no”. Juan Rivera aún tendría más por contar…

¿Habrá películas y canciones nuevas de Jenni Rivera? En esta parte de la transmisión en vivo, una usuaria le preguntó a Juan Rivera si este año habrá película o temas nuevos de su hermana, a lo que tampoco pudo dar una respuesta concreta: “Por parte de JRE (Jenni Rivera Enterprises) no sé, (pero) sé que estamos trabajando en unas cuantas cosillas nosotros que al rato les dejamos saber”. “Si vamos a seguir lanzando, mi papá tiene material que le pertenece a él, que dejó grabado Jenni para la compañía de mi papá. Qué chido es que se viralice una nota a esa magnitud, creo llegó a número 2 en tendencias por el trabajo de su equipo y es algo muy chido”, reveló el productor musical.

Jenni Rivera morirá cuando se deje de escuchar su música En un tono más serio, y a punto de terminar con este video, Juan Rivera reveló que su hermana morirá cuando su música deje de escucharse: “Creo que el 2021 fue el año más cercano a que no se escuche nada de Jenni, se ha escuchado mucho chisme, pero que se escuche algo de Jenni Rivera, la artista, nada”. “Vivirá siempre en los corazones de ustedes por el amor tan inmenso que le tienen, pero no entiendo yo (los rumores de que la Diva de la Banda está viva). Desafortunadamente, el 9 de diciembre se fue. pero de que nosotros hayamos dicjo que Jenni estaba viva, no, sentimos que nunca se ha ido, por su música, pero era todo”.

Usuarios le responden a Juan Rivera: “Jamás morirá mientras esté en tu corazón” Usuarios de inmediato reaccionaron a este video en el que Juan Rivera aclaró que, a pesar de la misteriosa imagen que apareció en redes sociales, su hermana Jenni Rivera no está viva: “Ella jamás morira mientras esté en tu corazón, murió su alma y su espíritu, pero su presencia jamás morirá”. “Haz un video para mostrarnos a nosotros los fans de Jenni, que tanto la extrañamos, las cosas que tienes de ella, lo que te dieron los hijos, las últimas cosas que llevaba en Monterrey con ella”, “Las personas que se nos adelantaron viven en nuestro corazón; mientras no los olvidamos, siguen viviendo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).