Con pruebas en la mano, Juan Rivera desmiente a su sobrino Johnny Rivera

El hijo menor de La Diva de la Banda había asegurado en entrevista para El Gordo y La Flaca que su tío exigió el 40% de créditos de composición en algunas canciones de su madre

“Por eso dicen que entre familia ni socios ni trabajar juntos”, expresan usuarios Tal parece que la guerra de declaraciones entre integrantes de la familia Rivera no tiene fin, pues ahora el productor musical Juan Rivera, con pruebas en la mano, desmiente a su sobrino Johnny Rivera, quien aseguró en entrevista que su tío exigió el 40% de créditos de composición en algunas canciones de su madre. A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 130 mil suscriptores, el hermano de La Diva de la Banda comentó en primer lugar que lo que había dicho él que en La Rosa de Guadalupe se transmitiría un capítulo dedicado a la familia Rivera, el cual se llamaría ‘Herencias’, “es mentira”. “Mi papá me enseñó a chambear”: Juan Rivera “Hay mucha gente que le gusta el chisme y nos está viendo y mi papá (Pedro Rivera) me enseño a chambear y ser inteligente, entonces andamos por acá en unos rumbos, no me gusta decir dónde ando porque hay gente que nos trae en la mira”, expresó el productor musical en su transmisión en vivo. Antes de entrar en detalles respecto al pleito con Johnny Rivera, Juan presentó a su sobrino Jando y a Antonio, quienes se pusieron de acuerdo para hacer juntos una colaboración musical, por lo que de inmediato mostraron un poco de su talento.

“Es culpa de nosotros”: Juan Rivera Juan Rivera dijo estar consciente que ha sido culpa de ellos divulgar los problemas que pasan en su familia: “La semana pasada mi sobrino (Johnny Rivera) sacó una nota donde me mencionó específicamente a mí en un show que se llama ‘La torta y la flauta’ (refiriéndose a El Gordo y La Flaca). No me caen bien por obvios motivos desde hace muchísimos años”. “Mencionó algo de un 40 por ciento de una canción, que yo los manipulé para quitarles ese porcentaje. Yo ni en cuenta porque nunca me mencionaron eso los niños. De volada, empecé a buscar en todos los archivos, el tema se llama Quisieran tener mi lugar, es uno de los temas inéditos que lanzamos con mi hermana Jenni y se lanzó primero con Chiquis”, comentó el productor musical, que aún tendría más por decir.

El productor musical aseguró que el hecho que el tema se haya lanzado primero con Chiquis es clave Tranquilo, el hermano de La Diva de la Banda aseguró que el hecho que este tema se haya lanzado primero con Chiquis es clave: “Se hizo un dueto entre mi sobrina y ellos y creo que quedó muy chido, pero no dio lo que pensábamos que iba a dar”. Antes de continuar, Juan Rivera ‘amenazó’ con mostrar todo en esta transmisión, ya que las entrevistas eran muy cortas y de esta manera se manejan los canales de producción: “Yo les he dicho muchas veces: no me crean a mí, a esta boca no le crean porque puede mentir, papel, prueba, que se vea todo”.

Juan Rivera desmiente con pruebas en la mano a su sobrino Johnny Rivera Juan Rivera aclaró que tuvo que bloquear el nombre de varias personas por respeto a ellos y no tendrían por qué involucrarse en las “broncas” que puedan surgir más adelante, así como las cantidades de dinero involucradas porque se trata de un tema delicado. “Hace 4 años, aproximadamente, se lanzó este tema y se habló con los sobrinos, con todos, estaban todos en la llamada, a lo que yo recuerdo estaban los cinco, Rosie y yo, porque la mayoría de las decisiones, no todas, se toman en conjunto con la familia”.

El productor musical asegura que no sabe por qué surgió este problema con su sobrino El productor musical aseguró que no sabía que había un problema debido a esta canción y que se enteró hasta hace apenas unos días cuando Johnny Rivera dio una entrevista para El Gordo y La Flaca: “En cuánto surgió, de volada empecé a buscar todos los correos, todos los mensajes y comprobar todo, no con palabras sino con los mensajes, los papeles, los contratos y todo el rollo”. “Hablé con mis sobrinos, yo andaba en Guadalajara. Estaba en la llamada mi sobrina Jacqie, Chiquis, Jhonny y yo. Le mandé a Jacqie toda la información y le dije que revisara todo ahí porque creo que la bronca con mi sobrino era que yo me puse como compositor del tema y que estaba cobrando 40 por ciento. Ambas cosas están equivocadas”.

“Se me hacía injusto”: Juan Rivera En esta llamada que tuvo con sus sobrinos, Juan Rivera comentó que les dijo que se le hacía injusto que por un error de ellos, o una falta de comunicación, solo se dijera que él estaba manipulando la situación y que estaba cobrando el 40 por ciento. A continuación, el hermano de Jenni Rivera mencionó que en esta misma conversación que tuvo con sus sobrinos, les pidió que aclararan ellos la situación, o en caso contrario, lo haría él a través de sus redes sociales. Cabe destacar que Johnny Rivera no quiso hacerlo porque él dice que tiene la razón en este tema.

Los problemas en la familia Rivera parecen no tener fin En otra captura, con fecha del 15 de febrero de 2017, se muestra un correo electrónico donde un licenciado le pide permiso al co compositor del tema Quisieran tener mi lugar de negociar con el productor musical Juan Rivera esta canción. “Autorizo al licenciado… firmar el contrato de edición del tema Qusieran tener mi lugar darle seguimiento sin problema alguno bajo mi consentimiento”, se puede leer en este mensaje, pero ahora lo que seguiría es una conversación de WhatsApp.

“Todos seremos beneficiados” Juan Rivera compartió lo que le dijo a este “licenciado” en WhatsApp: “Licenciado, con lo que se va a hacer con el tema y lo que se le piensa invertir al tema, creo que todos seremos beneficiados y el número de… es un número enorme”. “Lo más que le puedo ofrecer de anticipo serían… y hasta me da pena dar ese número porque no quiero ofender al señor (al compositor del tema?, ¿cómo la ve?”, expresó Juan Rivera. El “licenciado” le respondería dos días después así: “Acepto tu propuesta. Entonces te mando un número de cuenta de Estados Unidos para que deposite ahí”.

“El número de diferencia era enorme”: Juan Rivera Antes de mostrar otro documento, con lo que desmintiría una vez más a su sobrino Johnny Rivera, el productor musical aseguró que el número que negoció era un número enorme, una diferencia enorme, y eso benefició a las empresas de Jenni Rivera y era un ahorro para sus hijos. “Ahí está el contrato del tema firmado por el licenciado que fue autorizado por el compositor. Este contrato es de editora, es editorial. Ahí dice que la editora reconoce que el autor siempre será el dueño de su obra y que concede el derecho al autor de recoger sus obras musicales si en el lapso de tres años no han sido grabadas ni promovidas”.