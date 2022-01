Después, el productor musical dijo que no atacará ni lastimaría a nadie, sino que solo se defendería y aclararía algunas cosas, además de reconocer que es muy difícil dar la cara en estos momentos cuando todo debió haberse resuelto en privado, pero no fue así.

Para empezar, Juan Rivera retomó una publicación que hizo Chamonic en su cuenta de Instagram y que dijo que era algo muy cierto: “Ni Judas fue tan traicionero como ellos están siendo entre ellos. Ellos son el ejemplo de lo que no es una familia. Solo ese ejemplo pueden dar, que cuando el ego, la envidia y resentimiento entra a tu familia y a tu casa, la paz y el amor salen por la ventana”.

“No soy víctima de nada ni de nadie”: Juan Rivera

Antes de continuar, Juan Rivera quiso dejar en claro que no es víctima “de nada ni de nadie” y que todo esto no es culpa de alguien en particular de la familia Rivera, pero reconoció que él ha sido el causante de mucho dolor, aunque nunca ha querido lastimar a nadie.

“Me duele que no haya una reconciliación y no la veo cercana. Hemos destruido nuestra credibilidad como familia. Mi familia no ha tenido paz desde junio o julio del 2012 (meses antes de que falleciera Jenni Rivera). Ha sido una tortura eterna y difícil”, expresó.