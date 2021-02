Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, defiende a su padre de las críticas

Pedro Rivera dice que él no abandonó el hogar, sino que lo echaron

El público opina que a Pedro Rivera lo corrieron de la casa por infiel

Juan Rivera, el hermano de Jenni Rivera que estuvo preso, salió en defensa de su padre al ver todas las críticas que recibió en su cuenta de Instagram, al subir una plática que tuvo con Pedro Rivera, y se lanzó con todo contra sus detractores.

La entrevista la promocionó en la cuenta @juanriveramusic y la publicó en su cuenta oficial de Youtube, en donde el papá de la Diva de la Banda, confesó porqué se terminó su matrimonio y cómo se dio la separación con la señora Rosa.

En un momento de la entrevista Don Pedro dice: “En los matrimonios siempre hay problemas, pero siempre uno tiene que buscar la forma de mantenerse dentro del matrimonio”.

Para ver el video haz click aquí.

Y agregó: “Es por eso que ustedes no tuvieron ningún tipo de sufrimiento por ese lado, porque yo no abandoné el hogar, a mi me echaron de mi hogar”.

Ante esto, en la sección de comentario mucha gente comenzó a opinar y criticar sobre la vida de Pedro Rivera y una mujer escribió lo siguiente: “Lo echaron del hogar por andar de cusco, ¿Qué quería que la gran señora aguantara sus infidelidades? Y para acabarla hasta un hijo fuera del matrimonio tuvo”.

Otras personas comentaron: “Viejo ridículo quería quedarse con las dos y tener 2 hogares”, “ay pobrecito lo echaron del hogar. Yeah, por andar buscando flores en otros lados cuando ya tenía su rosa. Gtfoh don Pedro”.

Sin embargo, estas críticas calaron hondo en el orgullo de Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, quien no tardó más que un par de días para responder y defender a los detractores de su padre.

De manera textual en un video Juan Rivera dijo: “Yo quiero que cada una de esas personas que criticaron a mi papá mi papá en los comentarios, vaya y se mire a un espejo y se diga ‘tú nunca haz cometido un error’. A ver si lo pueden hacer honestamente”.