Por su parte, Pedro Rivera Jr compartió que este familiar le dijo que nunca le iba bien y que las cosas que hacía siempre le salían mal: “Yo soy fuerte para esto, aguanto los ataques , aguanto las críticas y todo eso, pero eso me molestó más”.

“Pero en realidad mi papá crió gente trabajadora, que nos podemos defender en lo que sea y le atoramos a lo que sea. Entonces, si usted que nos está viendo y no es hermano o hermana de Jenni no se ha muerto de hambre, ¿qué lo hace a usted pensar que nosotros nos vamos a morir de hambre?”.

“Desde ese tiempo ya trabajamos y en el verano, mi padre me decía: ‘usted agárrese la máquina de cortar zacate y váyase a buscar yardas a ver quien le permite que usted le corte la yarda’. Yo creo que nos daban 22 dólares en ese tiempo para mí y para Lupillo, pero de todo le hemos hecho”.

A raíz de la pandemia, Pedro Rivera Jr empezó a trabajar en una compañía que se dedica a hacer compras para las personas que no les gusta salir de casa. Si una persona los contacta, les dan una lista y luego les llevan sus compras a su hogar.

“Ya llevo un mes y medio que no hago esto, dos meses que no lo hago, pero cuando lo estaba haciendo, estaba ganando 2 mil 400, 2 mil 600 (dólares) al mes, nada más de llevar esas comidas a la gente y ahora hace falta ese dinero”, comentó Pedro Rivera Jr ante la mirada atenta de su hermano Juan Rivera.

“De la familia Rivera creo que es el menos escandaloso, y creo que porque como es el que menos chisme vende, menos gente lo conoce, pero espero que lo apoyen y pronto vernos”. No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta publicación.

Ya casi para terminar con esta transmisión, en la que no se animaron a decir el nombre de la persona que humilló a Pedro Rivera Jr, Juan Rivera mencionó que su “carnal es una persona de bien y de respeto” y que todos quieren que le vaya de lo mejor.

Le dicen a Juan Rivera que respete y perdone a Lupillo

“Pastor Pedro Rivera, eres un hombre de buen corazón y quien te quiso humillar, que ya sé quién fue, no tiene la hermosa familia y esposa tan maravillosas que tú tienes”, “Ningún trabajo es denigrante, quien es gente de trabajo en lo que sea”, “Dios lo bendiga pastor y recuerde que Dios siempre habla por el que calla”.

Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera: “Juan, a usted se le olvida que hay que rendir cuentas a Dios. Si Jenni hubiera pensado que moriría pronto, hubiera peleado menos en esta vida. No crea que su boca lo ayuda a defenderse, no. Usted está causando que la gente le tenga miedo, no respeto. Aprenda de Jesucristo que se mantuvo callado contra todo ataque y ganó. Respete y perdone a Lupillo, a Pita, a los que le hieren” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO