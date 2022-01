Juan Rivera revela lo que nadie hubiera esperado

Ahora, el productor musical confiesa secreto sobre su sobrina Chiquis

Además, asegura que ella todavía sufre por la pelea que tuvo con su mamá, Jenni Rivera, meses antes de su fallecimiento Para todos tiene. Minutos después de la conferencia de prensa que dio el pasado lunes, el productor musical Juan Rivera ofreció una reveladora entrevista para el programa En Casa con Telemundo, donde confesó secreto sobre su sobrina Chiquis, aparte de asegurar que ella todavía sufre por la pelea que tuvo con su mamá, Jenni Rivera, meses antes de su fallecimiento. Vaya que el hermano de La Diva de la Banda ha provocado todo tipo de reacciones con sus declaraciones luego de que Chiquis dijera que alguien ‘cercano’ a su tía Rosie Rivera había robado 80 mil dólares de las empresas de su madre. Esto aún tiene mucho para contar… Juan Rivera no se queda callado En charla que tuvo con la reportera Rubí Molina, Juan Rivera compartió que le pidió a uno de sus hijos que él nunca hiciera con su hermano lo que han hecho él y Lupillo: “Y mi hijo me ve con mucha admiración y con mucho respeto porque él sabe de dónde vengo”. “Él me vio muchas veces drogado y alcoholizado y él me dijo: ‘papá, usted ha vencido todo y esto también lo puede vencer’. Y por eso estoy aquí, dando la cara para que mi hijo también, cuando cometa sus errores, tenga el valor para hacerlo”, expresó el productor musical.

Juan Rivera revela que su sobrina Chiquis es “una mujer lastimada” En otra parte de esta entrevista, Juan Rivera aseguró que su sobrina Chiquis es “una mujer lastimada”, y que por más que quiera ser feliz, le duele lo que vivió y lo que hoy en día vive: “No creo que esa situación que pasó con mi hermana (refiriéndose a Jenni) se olvida”. “Creo que duele, todos los días, y nada más le quiero decir que yo no fui el causante de eso, yo no le quité a su mamá, yo no le dije qué decisiones tomara y le deseo que, de alguna manera u otra, encuentre la paz que su corazón necesita”, dijo ahora Juan, a quien se le veía de lo más conmovido.

¿Cree que haya una pronta reconciliación? Respecto a sí cree posible una reconciliación en su familia, Juan Rivera dijo lo siguiente: “No es que no lo quiera, es que no lo creo. Creo que hay tanto dolor, tanto daño causado, tanto, se podría decir, rencor, orgullo, que no veo cómo”, finalizó el productor musical. Por su parte, la reportera Rubí Molina compartió que el hermano de Jenni Rivera mostró algunas evidencias durante la conferencia de prensa previo a la plática que sostuvieron para respaldar algunas de sus declaraciones. A esta historia aún le quedan más capítulos por contar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Juan Rivera sufre bochornoso incidente Juan Rivera sólo lo siente cuando está sentado. El hermano de Lupillo Rivera sufrió un pequeño percance mientras estaba haciendo su rutina de ejercicio. Recientemente, el también cantante compartió en su cuenta de Instagram el bochornoso momento que vivió en el gimnasio cuando accidentalmente se rompió su short justo en el área de la entrepierna, dejándolo en paños menores. El bochornoso momento lo tomó tranquilo, incluso hasta bromeó qué no traía ropa interior: “Ta cañón empezar el día así y menos cuando no trae uno calzones, jajajajaja. Cosas que me suceden en el gym sin darme cuenta!!! No sentí hasta que me senté. Sepa cuanto tiempo anduve así con el trasero al aire”.

“Y pensé que yo tenía problemas”, le respondió Rosie Rivera Tras la publicación, Juan Rivera generó reacciones tanto de sus seguidores como de su familia: “Y pensé que yo tenía problemas”, escribió entre risas Rosie Rivera. “Todavía aguantan”, “No te apures Juan, lo bueno es que hay salud… por ahora, a ver si no agarraste un aire polaco”, “Diste un gran taco de ojo en el gym”, “Que pena que no te vi”, fueron algunos de los mensajes. Fue el pasado lunes que el hermano de Jenni Rivera estuvo en boca de todos al ofrecer una conferencia de prensa donde habló sobre las acusaciones de su hermano, Lupillo Rivera, así como del video que lanzó su sobrina Chiquis y sobre las empresas de La Diva de la Banda (Con información de Agencia Reforma).

Chiquis Rivera señala robos La familia de la fallecida Jenni Rivera no deja de estar en el ojo del huracán. A pesar de que Jacqie Rivera ya tomó las riendas de las empresas de su mamá, los problemas familiares continúan ganando fuerza debido a las recientes acusaciones de Chiquis Rivera contra su tía Rosie, a quien culpó de tener conocimiento de que se estaban cometiendo robos en Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion mientras estaba al frente de ellas. Y, aunque Jacqie dijo que en la auditoria todo estaba en regla y agradecía la labor de su tía, ahora Chiquis hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que mostró su molestia por las palabras del comunicado de su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo en lo que se lee en la misiva.

"Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (…) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion". La cantante dijo no señalar a su tía de haber tomado la lana, pero sí de haber ocultado información muy importante a todos los hijos de La Diva de la Banda. Las reacciones de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes en esta transmisión en vivo en sus redes sociales (Con información de Agencia Reforma).