¿Por fin lo acepta?

Juan Rivera confiesa si es verdad que le tiene envidia a su hermano Lupillo Rivera

“Estos Rivera de plano no tienen vergüenza”, dicen algunos usuarios ¿Será? En un video en el que aparece acompañado de su padre, don Pedro Rivera (disponible en su canal oficial de YouTube), el productor musical Juan Rivera confiesa si es verdad que le tiene envidia a su hermano Lupillo Rivera luego de los múltiples señalamientos de los que ha sido objeto en los últimos meses. En primer lugar, y sin dejar pasar mucho tiempo, Juan reveló que hace poco platicó con su papá sobre la fiesta que organizó Lupillo con motivo de su cumpleaños, el cual fue justo el mismo día que la señora Rosa celebró un año más de vida, y algunas personas le mencionaron, en una transmisión en vivo, que él le tenía envidia a su hermano… ¿De verdad Juan Rivera le tiene envidia a Lupillo? De inmediato, don Pedro Rivera, quien sí fue al festejo de Lupillo, aclaró que todo esto no se trata de envidias, pues aparte es algo que él nunca ha mencionado: “Ustedes dicen que (refiriéndose a El Toro del Corrido) es el consentido y no hay ningun consentido en la familia, lo que pasa es que él pasó mucho más tiempo conmigo que ustedes”. “Hay mucha gente que dice: ‘se te ve la envidia que le tienes a tu carnal’. La gente tiene el derecho de opinar, pero no necesariamente la opinión es correcta e insisten que le tengo envidia a mi carnal, pero en la vida no todo es fama…”, dijo el productor musical, a lo que su papá le respondió que no hay que poner mucha atención a todo lo que diga la gente.

“Me vale mad… lo que la gente diga”, dice don Pedro Rivera Sin ocultar su molestia, don Pedro Rivera salió en defensa de su hijo, además de dejar en claro que a él le vale mad… lo que la gente diga: “Es que yo me pongo a pensar. A mí, y tal vez es error mío, no me molesta lo que diga la gente, lo que se me hace difícil entender es con que facilidad dice la gente las cosas”, expresó Juan Rivera. Ahora, El Patriarca del Corrido, quien ha sido señalado por tenerle envidia a Chalino Sánchez, que fue asesinado hace casi 30 años en Culiacán, Sinaloa, en México, dijo que esto ya lo ha explicado muchas veces: “Desde los 9 años, Lupillo me andaba siguiendo para todos lados. Nos fuimos para Fresno, anduvimos por un montón de partes e iniciamos negocios y todo, entonces, él está más cerca de mí”.

Juan Rivera ‘le echa en cara’ a su mamá que su hijo consentido es Pedro Jr Y así como supuestamente Lupillo es el consentido de don Pedro Rivera, para Juan Rivera, a manera de broma, el consentido de su mamá, la señora Rosa, es Pedro Jr, algo que le ha ‘echado en cara’: “¿A mí en qué me afecta? Yo me quiero mucho”, dijo entre risas el productor musical. “Nosotros, los padres, nunca vamos a dejar de saber quiénes son cada uno de nuestros hijos, no importa que te portes mal, de todas maneras el cariño mío va a ser siempre el mismo y no importa que hagas una aberración, yo no te voy a quitar la mano, no importa lo que hagas”, dijo don Pedro Rivera.

“No existe persona a quien yo tenga que envidiarle nada”: Juan Rivera Para dar por concluido este tema, el cual no es la primera vez que alguien se lo menciona, el productor musical dejó en claro que no existe persona a la que él tenga que envidiarle, mucho menos a Lupillo Rivera: “Estoy ‘bueno’ de salud, principalmente, tengo a la mujer que quiero, la familia que quiero, trabajo bien, no gano mucho, no gano poco, hay gente que gana más, pero esta es la vida que yo escogí”. “El error tuyo, Juan, es que crees todo lo que diga la gente”, “Siempre hay gente venenosa que les gusta picar la herida de los demás y reírse en lo que provocan. No hacer caso”, “Lo que pasa es que hay gente que se la pasa dando explicaciones a todo el mundo”, “Estos Rivera de plano no tienen vergüenza, desde el padre hasta la madre, pura envidia, si eso es entre ellos, ¿qué se puede esperar con uno?”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).