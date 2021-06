Juan Rivera manda mensaje “a los viejillos” que andan echándole los perros a doña Rosa Rivera

En un video, el hermano de Jenni Rivera les lanza advertencia

Les dice que “ella es mujer de un solo hombre” Juan Rivera celoso. Juan Rivera lanza advertencia… pero esta vez no es en contra de algún miembro de su familia, como su hermano Lupillo o sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera, no, en esta ocasión el hermano de la “Diva de la Banda” se le va a la yugular a los pretendientes de su mamá, doña Rosa Rivera. Así como lo lee, al parecer la popularidad de doña Rosa Rivera se ha incrementado de tal manera que no solo goza de seguidores en su canal de cocina en YouTube, al parecer ahora también hay hombres que quisieran conocer mejor a la mamá de Jenni Rivera. Juan Rivera celoso: Dice que unos viejillos sátiros andan tras doña Rosa Rivera En un video que se puede ver en la página oficial de doña Rosa Rivera, se puede apreciar al hermano de Jenni Rivera, con cara seria y al parecer muy molesto por los galanes de su mamá, pues se aprecia que otros miembros de la familia se toman a broma “los ligues” de la señora, mientras que Juan Rivera les hace una fuerte advertencia. En el video, Juan dice lo siguiente: “Resulta ser que hay dos que tres viejillos sátiros que le andan mandando mensajes cochinos a mi mamá”, en ese momento el hermano de Jenni Rivera es interrumpido, se escucha la voz de una mujer, que le dice que los mensajes no era cochinos.

Juan Rivera celoso: “Ella es mujer de un solo hombre” “Que no eran cochinos, le dice hermosa, cariño de mi vida”, se escucha decir a la joven en el video, sin embargo, Juan Rivera, no entiende de razones ante las explicaciones de los presentes, al parecer están en una reunión familiar, y con su cara de enojado prosigue con su mensaje. “Sí, sí eran cochinos”, les dice con cara de molestia a quienes le contradicen. “Este mensaje es para quienes le quieren tirar los perros a mi mamá, porqué no me tiran…ella es mujer de un solo hombre, por si no sabían, y ustedes ya saben quien es ese hombre”.

Juan Rivera celoso: Les hace fuerte advertencia “No le vuelvan a escribir a mi mamá. Ahí tengo una perra si quieren un paro, si andan calientes. No vuelvan a escribirle mensajes a mi mamá”, concluyó el hijo de doña Rosa, quien subió el video a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Aliviánense jajajaja. Saludos viejillos tanates choros!!!” Inmediatamente los internautas reaccionaron ante el mensaje de Juan Rivera y le escribieron: “Pobre doña Rosa, el exmarido si puede y ella no puede ser feliz. Qué feo va a estar solo la señora y cuando está en casa sola y todos con sus vidas ??? Bendiciones que Dios la Bendiga Siempre”. VER VIDEO AQUÍ

Juan Rivera celoso: “Déjala que eche taco de ojo” “Déjala que eche taco de ojo”, “Muchas prefieren seguir solas q mal acompañadas, y si ya pasaron algunos años de divorcio hasta crees que van a querer volver a juntarse con un viejillo pedorro!!!”, “Ese es otro cantar, ahí si queda lo de viejos sátiros, la señora es una dama”, escribieron los internautas. Otros opinaron que doña Rosa Rivera quedó escamada de su primer y único matrimonio: “Tienes razón, pero como dice Juan que su mamá es de un solo hombre. Y el papá que no respeta a Doña Rosa. Eso no esta bien. Y también ella no quiere a los hombres por lo que le hizo el ex por años!!!”.

Juan Rivera celoso: “A tu papá le hubieras dicho así” Mientras que otros le reclamaron que no cuidó igual a su papá Pedro Rivera, “Ay no Juan, no jodas, a tu papá le hubieras dicho así, Doña Rosa también siente, déjala ser”, “Pues la señora merece una segunda oportunidad como su ex”, “Dona Rosa sea felizzzzzz olvídese del resto”. Otros le dicen que la deje ser feliz: “”Déjala, ella también tiene corazón”, “La mamá necesita nuevo amor ya que el señor no pensó en ella cuando se fue con otra vieja. Juan no seas egoísta con tu mamá ella aún es joven y tiene derecho de ser amada”, “Déjenla vivir”.

“Y el celoso no vino” Los comentarios no pararon: “Y el celoso no vino”, “Jenni se hubiese muerto se la risa con esto Jajajajaja soy la única que se imagina como ella reaccionaría?”, “Juan es único jajajaja me encanta jajajajaja”, “Mi hermano hubiera hecho lo mismo jajaja”, ” Es una gran mujer, yo creo que le estás faltando al respeto”. “Ave María, hombre pero usted tan celoso, pues yo no sabía, ay bendito mi hijo. Deja que tu mamá sea feliz, pero parcero qué te pasa pues”, “Qué tal si son hombres casados que le quieren echar los perros a Doña Rosa, a lo mejor por eso hizo el video”, “Doña Rosa no tiene pareja, solo su marido puede tener viejas?”.

Le dicen que es un machista Hasta tacharon a Juan Rivera de ser un machista por el video que realizó para advertirle a los pretendientes de doña Rosa: “Típico machista, no joda con su poca vergüenza de este hijo. Si la madre quiere volver a realizar su vida ese es problema de ella”, “No le espanten a los pretendientes pues. Qué viva el amor!”. “Lo que hace un hijo por una madre eso es cierto hay que defender a su mamá”, “Ella también tiene su corazoncito… no tiene nada de malo que le echen sus piropos.. esta bella la señora”, “Bello como defiendes a su linda madre”, “Deja que la quieran”, “La Sra Rosa tiene su pegue solo que sea con respeto”.

“Ella también tiene derecho a rehacer su vida” Le dicen a Juan Rivera que su madre tiene derecho a rehacer su vida: “Ella también tiene derecho a rehacer su vida y ustedes como hijos tienen que respetar eso así como lo hicieron con don Pedro. Ella luego no se separó de don Pedro? Esta joven y aún puede conseguir alguien que le dé su lugar y que la valore como la gran mujer que es”. “Es válido celos de hijo, pero ella tiene todo el derecho de amar y ser amada porque como digo yo siempre, mientras El corazón no deje de latir una no debe dejar de amar”, “Doña Rosa no es una cosa para ser propiedad de tu padre, pides respeto y tu se lo faltas? Doña Rosa un abrazo y haga con su vida lo que le plazca que para eso es suya!!”.

Le piden que la deje ser feliz así como es su papá A Juan Rivera le pidieron que no se meta en la vida de su madre y que deje que doña Rosa sea feliz, así como lo es su padre: “Déjala ser feliz así como lo es tu apa que no?”, “Pero el perro de tu papá eso no le importó, viejillo rabo verde. Ella merece ser feliz”, “Deje que su mamá sea feliz”. Pero también hubo quien defendió al hermano de Jenni Rivera: “Bien dicho @juanriveramusic defiende a tu mamá yo hubiera echo lo mismo, saludos desde Texas”, “Que bueno @senora_rosa q tiene su hijo que le retire esos perros”, “Muy bien Juan”, se podía leer en los comentarios del video que lleva 161,631 reproducciones.