Hasta este momento en que se había dirigido a sus padres y a su hermana Jenni, uno pensaría que Juan Rivera no tendría más por decir, pues tanto con Pedro y Rosie tiene una buena relación, aunque no así con Gustavo y Lupillo, pero el productor musical no quería quedarse con las ganas y así se expresó del Pastor, su hermano mayor…

“Hay mucha confusión y dolor”

Sin duda, el texto que le escribió Juan a Lupillo fue el más extenso de todos y del cual resaltamos lo siguiente: “Hay mucha confusión, y la verdad, dolor. Jamas he entendido por qué nuestra relación fue así, desde niños. Siempre quise tener una relacion así, de hermanos cercanos, pero nunca se pudo”.

“No culpo a Lupe, yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. ¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que si. Lo que si sé es que tengo miedo verlo, no se cómo reaccionaria yo”. Lupillo no tardó en responder.