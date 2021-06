Juan Rivera dice que no entiende la fascinación de los hombres por Belinda

En entrevista, Juan Rivera revela detalles de cómo tomó Lupillo la noticia de la relación de Belinda y Nodal

Juan Rivera asegura que en Culiacán hay mujeres más guapas que Belinda Juan Rivera Belinda. ¿Qué tienen en común la actriz mexicana Carmen Salinas y Juan Rivera?, que ambos siempre expresan su opinión de todos los temas que se le pregunten, y tan es así que ahora circula un video en donde se le cuestiona al Juan sobe la relación de Lupillo Rivera y Belinda. Y fiel a su costumbre, el hermano de Lupillo Rivera no dudó en expresar su opinión no solo de la relación, sino de la misma intérprete de “Ángel”, de quien dio fuertes declaraciones. El material de la entrevista lo publicó el Instagram de Chamonic 3. Juan Rivera Belinda: “Yo no sé qué tiene Belinda que apendeja a todos los hombres” En el video se puede ver a Juan Rivera en una entrevista donde luce muy relajado hablando de todo con la conductora que en determinado momento lo cuestiona sobre el supuesto romance de Lupillo Rivera y Belinda y le pregunta por qué se tatuó “El toro del corrido” el rostro de la cantante en el brazo, a lo que sin demora responde:} “Yo no sé qué tiene Belinda que apendeja a todos los hombres… Yo dije en una entrevista que me criticaron ¿Qué tiene Belinda?’, si voy a Culiacán y encuentro 100 de esas y mejores, o sea, qué tiene esa mujer, no lo entiendo”, remarcó Juan Rivera. VER VIDEO AQUÍ

Juan Rivera Belinda: “A lo mejor cocina chido” El tema en la entrevista continuó y el hermano de Lupillo Rivera reafirmaba que él no veía el por qué de la fascinación hacía Belinda: “tiene algo, creo que se acaba de comprometer, y les deseo lo mejor, no es faltarle el respeto al señor o a su mujer, a su prometida, pero yo nada más no lo veo…”. Juan Rivera bromeó sobre las posibles cualidades de la cantante mexicana que han hecho que sus parejas se tatúen su rostro o su nombre, como lo hizo su hermano Lupillo Rivera: “A lo mejor cocina chido, a lo mejor hace unos chiles rellenos, unas enchiladas, unos aguachiles bien ricos”, comentó entre risas.

Juan Rivera Belinda: Inicia la ruptura laboral con Lupillo El hermano de Jenni Rivera reveló que justo para la fecha en que Belinda y Nodal anunciaron su romance, él empezó a tener problemas al trabajar con Lupillo Rivera, ¿habrá tenido Belinda que ver con ellos?, el empresario narró cómo fue el último trabajo que hizo con su hermano. “Aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal… yo pondo mi persona y mi nombre de frente y digo vamos hacer esta gira… para esto ya había pasado lo del tatuaje, Lupe ya tenía varios meses, cuando salió de que Belinda ya se había hecho novia, salieron mil memes de Lupe…”.

Juan Rivera Belinda: Balconea a Lupillo Juan Rivera continuó narrado esa pasaje, hasta ahora desconocido, de como Lupillo vivió el estar en el ojo del huracán tras darse a conocer el romance entre Belinda y Nodal: “…era tendencia ese pedo, ay ay ay, estábamos cerrando la gira y a mi carnal le ganó la desesperación y dijo: ‘no quiero hacer entrevistas'”. “Le dije no no wey, nosotros tenemos compromiso con gente… y tu error y las vivencias con esta mujer no la tienen que pagar esta gente, lo tenemos que hacer porque en este quedamos, ‘solo haré entrevistas de radio’, no, ya tenemos pactadas las entrevistas y no las quería hacer, ahí fue el primer pleito”.

Juan Rivera Belinda: Chiquis salió al tema “Y ahí fue donde le dije a mi carnal, sino se arregla esto, aquí se acaba…”, narró Juan Rivera sobre su trabajo con Lupillo y fue entonces que hizo mención de su sobrina Chiquis Rivera al narrar que un día antes del homenaje a su papá “decidió publicar que se iba a divorciar, estaba muy enojado porque quita todo el enfoque…”. “Van todos los medios al lugar y no quiere dar entrevistas porque le van a preguntar de su divorcio, sino quieres que te pregunten ¿para qué lo publicas?… ahí fue donde le dije: hija no vuelvo a trabajar contigo, porqué por estas cosas, le dije ponte a pensar, me dijo ‘tío estaba pasando por un momento muy difícil’…”.

Habla por qué termino su relación laboral con so sobrina Juan aseguró que le dijo a su sobrina que la entendía pero le pidió pensar en la gente que afectaba con su actitud: “lo entiendo perfectamente porque yo también lo he pasado, pero ponte a pensar en los patrocinadores, empleados, en todos los que trabajaron en esto, ahí estas haciendo tus emociones más importante que ellos, y eso no es justo”. “Y yo no puede ser parte de eso, porqué, porque luego quedo mal yo, porque tengo la responsabilidad como la cabeza de estos y no les puedo quedar mal, ahí dejamos de trabajar”.

Opacan homenaje a su padre Pedro Rivera Pero ahí no quedó todo, según Juan Rivera, la actitud de su sobrina y hermano terminaron por opacar el homenaje que tenía planeado para su padre: “Pin… el domingo en la noche fue cuando decide sacar la noticia de su novia… chulada de persona… ¿qué pasa entre el divorcio de Chiquis y la nueva pareja de Lupe?”. “¿Qué le pasó a la ‘Gira del campo’?, pues nada… y ahí quedo mal yo con los empresarios y fue cuando le dije a Chiquis, no vuelvo a trabajar contigo, y dos días después le dije a mi carnal, aquí acabó”, señaló Rivera, y aseguró que terminó relación con ellos porque no respetaron a su equipo de trabajo.

Lupillo manda mensaje a Nodal Después de que las redes volvieran a poner a tendencia el nombre de Lupillo Rivera, luego de tapar el tatuaje del rostro de Belinda que tenía en su brazo, las criticas se hicieron presentes, incluso el actual prometido de la cantante reaccionó por el “borrón” con el que tapó la cara de “Beli”. A través de las redes sociales se dio a conocer una grabación de Christian Nodal, en donde dio su opinión sobre el tatuaje que se hizo Lupillo, en donde se colocó una mancha negra para cubrir el rostro de su expareja, luego de saber del compromiso entre Belinda y Nodal.

Nodal se burla del ‘puerco’ de Lupillo En el video donde el artista musical Nodal aparece opinando sobre el tatuaje del ex de Belinda menciona: “Cada quien sabe lo que hace con su puerco.. que diga cuerpo”, una forma de decir que Lupillo Rivera está un poco pasado de peso, estas palabras llegaron hasta el cantante de música grupera y su reacción fue única. Cabe recordar que antes de Nodal, Belinda sostuvo una relación con Rivera, a quien conoció durante las grabaciones del programa La Voz, de la cadena TV Azteca. Sin embargo, aunque el intérprete sí reconoció ante la prensa esta relación, Belinda nunca aclaró los rumores ni confirmó el romance.