Por bien o por mal no todos pueden aguantar lo que hemos aguantado por tantos años . Ayer en un par de horas varios se quebraron … les he dicho POR FAVOR, POR FAVOR , POR FAVOR , POR FAVOR ,DÉJENME EN PAZ, DÉJENME EN PAZ, DÉJENME EN PAZ, DÉJENME EN PAZ…. ustedes díganme , si le seguimos o le paramos? Porque lo PEOR , está por venir. Recuerden TODOS TENEMOS COLA QUE NOS PISEN.