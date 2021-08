Por fin, buenas noticias para Juan Pablo Medina

Aseguran que el actor mexicano regresará al teatro luego de perder una pierna por una trombosis

“La obra de teatro es algo muy importante para mí”, comentó Juan Pablo de acuerdo a Óscar Uriel, productor de la puesta en escena

A casi un mes de que fuera hospitalizado luego de quejarse de un fuerte dolor y que le fuera amputada una pierna debido a una trombosis, aseguran que el actor mexicano Juan Pablo Medina, recientemente nominado al Premio Ariel, regresará al teatro.

En una entrevista que concedió al programa Ventaneando de TV Azteca, conducido por Paty Chapoy, Óscar Uriel, productor de la puesta en escena, compartió que para ‘Chespi’, como cariñosamente le dicen al histrión, la obra de teatro es algo muy importante.

Juan Pablo Medina volvería al teatro

“Desde un principio, tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo pensamos en Chespi, en Juan Pablo para el protagónico, y Chespi todo el tiempo nos aguantó, nos dijo: ‘no, no, no, eso es una prioridad’, es un actor que está muy ocupado, que está haciendo series, y que le hacen muchos ofrecimientos, él me dijo ‘la obra de teatro es algo muy importante para mí'”, comentó Óscar Uriel, productor de la obra Historias de fantasmas.

Sobre la fecha en la que, de manera tentativa, Juan Pablo Medina volvería al teatro tras perder una pierna por una trombosis, Óscar Uriel comentó que sería entre marzo y abril del año próximo. La representante del actor mexicano autorizó que hubiera comunicación entre Óscar y Juan Pablo.