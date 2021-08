Además, el actor mexicano compartió que se enteró que Juan Pablo Medina sufrió una trombosis, y en lo que a él respecta, no le habían confirmado que le hayan amputado la pierna, aunque la reportera de inmediato le aseguró que lamentablemente fue así.

“Toda la gente está muy preocupada y ocupada por estar al pendiente de él, sabe que lo queremos mucho, sabe que es alguien muy querido y estoy seguro que va a salir adelante porque es una persona positiva y es una persona fuerte y va a tener que vivir su proceso, pero no está solo”.

Luego del shock que le causó enterarse que le tuvieron que amputar una de sus piernas a su amigo Juan Pablo Medina, el actor mexicano Mauricio Islas expresó que no podría imaginarse él estar en una situación de esa magnitud.

Tino de Parchís ofrece su ayuda a Juan Pablo Medina

En una entrevista que concedió al programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el cantante español Tino Fernández, ex integrante del grupo Parchís, ofreció su ayuda al actor mexicano Juan Pablo Medina.

Cabe recordar que Tino perdió uno de sus brazos en un accidente automovilístico: “Tuve la mala suerte de que, al ser una colisión frontal, el capó entró con guillotina y me cercenó el brazo, como me podría haber cercenado el cuello y no estaríamos hablando hoy”, le contó al periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino.