“Algo de lo que sí me acuerdo es que decían que me tenía que quedar algún día más y de repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas”, confesó el actor mexicano, quien, al no creer que fuera algo tan grave, lo único que quería era regresar a las grabaciones de la serie, la cual era su primer protagónico.

“Mi primera reacción fue de enojo”

Ya casi para terminar con esta charla, el actor mexicano (recordado por muchos por su participación en la serie La casa de las flores) dijo que su primera reacción no fue tanto por lo que le había pasado, sino porque había afectado a la producción de Horario estelar: “Mi primera reacción fue de enojo. Estaba muy encabr…”.

“No me veía las manos y no quería que nadie me viera en esas condiciones. Mi novia (la también actriz Paulina Dávila), vino a México desde Colombia, porque estaba filmando una serie allá. Yo no quería que me viera en ese estado. Sólo quería que mis padres, mi hermano Chava, quien también es médico, mi cuñada Daniela, y mi primo Jerónimo, me acompañaran. Las veces que he estado en el sanatorio no me gusta que me vayan a ver. Así de sencillo”.