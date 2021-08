Aunque ya llevan varios meses de relación, no dudan en compartir fotografías juntos y muy contentos en las redes sociales, sin importarles el qué dirán y tratando de convencer a los escépticos sobre que la frase ‘para el amor no hay edad’, es algo que aplica en ellos dos.

El productor ya había dicho que quería ser papá de nueva cuenta

“Cabe destacar que el mes pasado él había dicho que desea convertirse en padre nuevamente junto a su novia #evadaniela quien es 40 años menor que el…”, fue lo que se puede leer en la descripción de ‘Chicapicosa’ de Instagram en donde la gente se impactó por la noticia y no dudó en comentar:

“Ay ya ni comento lo que pienso porque luego me mandan mensajes amenazantes”, “Yo creo que el (Osorio) ya no embaraza digo digooooo”, “Y ahora sí será de él?”, “Para que andan haciendo chamacos a esa edad si no saben si los van alcanzar a criar?”, “Diría la chica me embarazó porqué aquí está mi futuro $$$$”, “En mayo hicieron un tik tok diciendo “amor y que tal si nos visita la cigüeña””, expresó la gente.