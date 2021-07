“Sabemos que hay muchas personas en la comunidad que están conmocionadas por esto, asqueadas, perturbadas, tienen preguntas, toda una gama de emociones”, comentó Bean, según el reporte de News 4 San Antonio el viernes pasado. “Pero con el tiempo, seremos capaces de darle a la comunidad las respuestas que quiere. Simplemente no tenemos todas las respuestas en este momento para darles, y no queremos comprometer la investigación que todavía está ocurriendo y en realidad ahora mismo acaba de empezar”.

El referido medio acotó que las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre la relación entre Juan Miranda Jara y la jovencita de 12 años embarazada, pero aseguraron que la investigación se mantiene.

De acuerdo con Fox 23 , los investigadores creen que Juan Miranda Jara esperaba irse del hospital a casa con la chica y el bebé recién nacido como si no hubiese hecho nada ilegal. Aunque la relación entre ambos no está clara, Bean dijo que la policía “no cree que esto sea incesto en este momento”.

En las fotos enviadas a Fox 23 News por parte de un usuario, se observó cómo Juan Miranda Jara, quien usa solo el nombre de Juan Miranda en redes sociales, publicó en su perfil de Facebook que estaba en una relación con la menor, además de fotografías con ella en lo que parece ser un ‘baby shower’ donde celebran la pronta llegada de su hijo. Y la jovencita comentó, según Fox 23, que la vida de todos es diferente y que ella cuenta con el apoyo de personas cercanas no solo para su embarazo sino también para criar al bebé a una edad tan temprana.

Citando a la policía y un reporte local, el diario New York Post reseñó este lunes que el sospechoso, identificado como Luis Antonio Campos, de 68 años, fue arrestado porque presuntamente abandonó a un perro al costado de una carretera el miércoles pasado en una escena desgarradora que fue grabada por un testigo.

De acuerdo con KFox 14, menos de un día después de que el perro husky fuese abandonado, una familia que no fue identificada adoptó al animal luego de observar las conmovedoras imágenes que se volvieron virales en redes sociales.

“No puedo entender cómo alguien le haría eso a un animal”, comentó Yazmin Montaya, según el informe citado por el New York Post, mientras que Laura Holguin Vergara expresó: “Mi corazón está tratando de curarse tras ver esto. Es desgarrador y no puedo dejar de llorar”.

El perro ya consiguió nueva familia

“Creo que nos está haciendo un favor al completar nuestra familia”, manifestó el nuevo dueño del husky a la referida estación de noticias citada por el New York Post. “Él ya no está perdido”, agregó el propietario que adoptó al perro a través de la organización sin fines de lucro Huckleberry Hound Dog Rescue of El Paso, que se había encargado del animal tras ser abandonado.

Aunque Luis Antonio Campos fue arrestado el viernes e ingresado en la cárcel del condado de El Paso, logró salir en libertad ese mismo día tras pagar una fianza de 5,000 dólares, según indicaron los registros de la prisión citados por El Paso Times. Para mayores detalles visita esta nota.