No pasó mucho tiempo para que usuarios de redes sociales lamentaran la pérdida del cantante Juan Manuel Gayosso Juárez, quien formaba parte del mariachi Santa Rosa, del que era representante y vocalista. Hasta el momento, no hay personas detenidas ni tampoco se ha dado una versión oficial de los hechos.

En su intervención, Belinda no dudó en felicitar al cantante y decirle que el simple hecho de que haya llegado hasta esa instancia era un gran logro: “Nosotros reconocemos el talento que tienes porque tienes una voz espectacular. Yo, como Ricardo, estoy buscando otro tipo de voz en mi equipo y eso no quiere decir que no tengas un talento nato y que hayas hecho una gran presentación”.

“Me siento bien, porque llegar aquí yo siento que, se escucha mal, pero no cualquiera, es un sueño que he perseguido durante mucho tiempo. Cantar para mí es la vida y ganar el respeto de esas figuras nacionales e internacionales para mí ya es mucho” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Cantante de La Voz que hizo llorar a Belinda había prometido ‘sorpresas’

“Quiero agradecerles por tan bonitos comentarios y pronto habra sorpresas para que sigan apoyándome como ahora lo hacen. Mil gracias, los llevo en mi corazón, Dios los bendiga”, expresó hace apenas un año el cantante de La Voz México de TV Azteca, Juan Manuel Gayosso Juárez.

“Belinda es de esas personas que al verla llorar contagia su tristeza y su llanto por alguna extraña razón, el señor súper humilde y talentoso”, “Belinda, tus lágrimas son sinceras. Gracias por ser cómo eres. Me hiciste llorar por la emoción y éso se agradece”, “Belinda se me hace muy dócil y noble, yo sé que se arrepintió de no voltear… Ella es muy sensible y llora de verdad, se siente que le dolió”, se puede leer en más comentarios.