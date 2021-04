Juan López López, padre soltero de una niña, fue asesinado a balazos

La hermana de Juan López López testificó que el vecindario en donde sucedieron los hechos es una zona rural tranquila en la que nunca hay episodios de violencia entre los vecinos. “Cuando llegué vi a mucha policía aquí, pregunté qué había pasado, pero no me dejaron pasar, nada más me dijeron que mi hermano había muerto” dijo Magdalena López.

Juan López López, un hombre honesto y trabajador

Magdalena López López abrió una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Help with Juan Lopez Funeral Cost (Ayuda con los gastos Funerarios de Juan López) para solicitar ayuda a la comunidad hacia su familia y así poder correr con los gastos que el deceso que su hermanó les causara.

“La gente que conocía a mi hermano Juan López sabía de él que era un hombre trabajador y honesto” escribió Magdalena López López sobre su Herman y detalló que era un “padre soltero dedicado a su hija… hacemos esta recaudación para costear los gastos funerarios. Cualquier cosa que puedan donar nos ayudará enormemente” escribió la mujer.