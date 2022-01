Tras esto, Pepillo Origel interpuso una apelación, misma que fue rechazada, ahora el conductor del extinto programa ‘La Oreja’ tendrá que indemnizar a su ex compañera con una suma económica, misma que no ha sido especificada de manera pública.

A través de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, rescataron un video en donde Juan Jose Origel revelaba que estaba de luto una vez más tras lamentable muerte: “El presentador Juan José se encuentra una vez más de luto”.

Posteriormente a esto, reveló que en menos de un mes ha perdido varios de sus familiares: “En menos de un mes he perdido a tres primos hermanos muy queridos, todos de Origel, y luego un sobrino de una prima hermana, y luego hoy la única tía de mi papá también falleció. 5 familiares en menos de un mes”

En el video, en donde Juan José Origel revelaba que estaba de luto tras dar a conocer la muerte de otro familiar, el ex conductor de ‘La Oreja’ reveló lo siguiente en su corto video: “Hola como están, buenas noches. Pues aquí estamos, ¿qué les puedo decir? Ustedes creen que me va a importar lo que esté pasando alrededor mío”.

Tras dar a conocer la noticia de que se encontraba de luto tras lamentable muerte de otro ser querido, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde seguidores del programa no dudaron en criticar al conductor, sacando a flote el tema de que él se había “burlado de la gente” que aún no estaba vacunada.

Cabe destacar que mucho se habló cuando el conductor mexicano dijo de manera pública que se había ido a vacunar a Estados Unidos debido a que en México aún no llegaban, provocando gran indignación no solo a sus paisanos sino también a gente que radicaba en Estados Unidos.

“Aquí ya no se burla este señor, como cuando se rio de todos porque él ya estaba vacunado en el extranjero y se reía y se reía”, “Es muy triste perder a un ser querido, pero el karma llega, él al inicio de la vacuna se burló de todos porque vino a EUA, ahora no se acuerda del daño que hizo burlándose, ahora dice que se siente triste”.

Le echan en cara la vez que se vacunó en EUA

Fue el pasado 24 de enero cuando Juan José Origel causó polémica al compartir una imagen en las redes sociales donde le están aplicando la vacuna de coronavirus en los Estados Unidos, por lo que recibió varias críticas, según El Universal: “Ya está́! Que tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo!!!!!! Y gratis!!”, publicó Origel.

Tras esto diversos seguidores no le perdonaron esta acción y se fueron con todo en contra del conductor: “Yo que trabajando en hospitales y casas de ancianos estoy en espera. No lo puedo creer”, “Y gente de tercera edad está esperando todavía porque no hay citas”, respondieron varios seguidores en ese momento. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ