“A esa gente que me quiere, que Dios los bendiga y muchas gracias y a la gente que no me quiere, que Dios los bendiga también, yo los quiero mucho sigan pensando lo que quieran de mí, de verdad los quiero”, finalizó Juan José Origel su video.

“Nadamas quiero decirles a todos ustedes, ¿de verdad creen todo lo que dicen de mí?, porque por un lado que triste y por un lado que bonito, que triste que la gente me juzgue, pero que bonito por otro lado que la gente me quiera”, comenzó a decir el conductor.

“No le hizo bien la vacuna, PEPILLO ORIGEL GRABA VIDEO APARENTEMENTE BORRACHO? #PepilloOrigel aparentemente borracho publica video donde se le ve al conductor muy desaliñado y enviándole mensajes a los que lo aman y lo odian. ¿Qué les Parece?”, así acompañó la publicación el periodista de Chisme no Like.

Fue en la cuenta del periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani , quien decidió compartir el video donde Pepillo Origel aparece con unas copas encima, hablando sobre lo que dicen de su persona.

CRÍTICAS DE USUARIOS EN REDES SOCIALES

Varios seguidores se hicieron presentes para dejar sus opiniones en los comentarios del video publicado por Javier Ceriani, donde recibió Juan José Origel varias críticas.

Algunos aún le recuerdan que se aplicó la vacuna contra el coronavirus: “Sí lo queremos lejos de la Florida, déjele las vacunas a nuestros ciudadanos americanos colado”.

Pero también hubo quien lo defendió: “Yo lo amo y no tiene nada de malo que haya ido a USA a vacunarse si en México no dan una!”, “Yo lo miro normal ya en su casa descansando sin pose siendo él”.

“Chisme no no por favor no le den publicidad por favor por favor”, “Hasta el perro sabe que anda pedo el señor. Ya duérmase viejo!”, “Normal borracho no esta”, “Love you Pepillo! Con miedo, y con la posibilidad muchos lo harían. El problema fue del condado del Estado de Florida y sus protocolos”, “Hasta el pobre perro está asustado!”.

“Me encanta la actitud de Pepillo sigan hablando de él eso le da más publicidad”, “Las drogas no son buenas y esas no son recetadas”, “Creo que anda con la consciencia sucia porque para qué seguir con eso . Si él no hizo nada malo ¿para qué publicar esto? Cuando uno da más de una explicación es que el alma y consciencia no anda tranquila”, fueron algunos de los comentarios.

Archivado como Juan José Origel ebrio.