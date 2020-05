Se filtra supuesto video de Juan Gabriel vivo

En pleno Día de las Madres ‘reaparece’ Juan Gabriel

El parecido con el cantante es impresionante

En pleno Día de las Madres está causando revuelo ¡un video Juan Gabriel vivo!

Y es que a través de las distintas redes sociales, se ha filtrado un video en el que aparece una persona que dice ser Juan Gabriel y que aparentemente luce y casi habla como el fallecido cantante.

Lo más impactante no solo es el gran parecido con Juan Gabriel, sino el mensaje que envía para dejar en claro que se no trata de una grabación vieja, sino de algo actual.

En el video se ve al supuesto Juan Gabriel vivo con un saco negro y una bandana en el cuello de color café, como las que solía usar el desaparecido ‘Divo de Juárez’.

Juan Gabriel revela por qué tuvo que fingir su muerte, teniendo como fondo una de sus más famosas canciones, Querida, mientras está sentado en lo que parece ser un sillón.

“Ay hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque como ustedes saben pues tuve que fingir mi muerte por toda esa cuestión horrible que llegó a México de la 4T”, dice al inicio del mensaje el supuesto Juan Gabriel.

Al asegurar que no le quedó de otra, el hombre que luce muy parecido al cantante fallecido el 28 de agosto de 2016 revela por qué precisamente en el Día de las Madres decidió salir a la luz.

“Ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020 no pude aguantar las ganas de poder, de querer comunicarme con ustedes”, revela el supuesto Juan Gabriel.

En la grabación el hombre aprovechó para mandar “un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño y con todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir”.

“Ya no aguanté más, ya no aguanté más, así que pues aquí me tienen, mayo del 2020, mandándoles un mensaje y bueno pues espero que México pase todo esto pronto”, agregó.

Para concluir el video, el supuesto Juan Gabriel vivo mandó un último mensaje: “Yo estaré en contacto con ustedes también próximamente y les diré la verdad de todo”.

Las reacciones ante semejante video, luego de que su exmánager, Joaquín Muñoz, ha repetido hasta el cansancio que Juan Gabriel está vivo, no se hicieron esperar.

La conductora Elisa Beristáin, del programa Chisme no Like, fue una de las que compartió el video del supuesto Juan Gabriel vivo y ahí no pararon los comentarios de los más fieles fans que esperan que en verdad se trate del ‘Divo de Juárez.

“¡Sí parece y ojalá sí sea!”, opinó una seguidora del programa.

“OMG ojalá que sí sea cierto (aunque la voz no se le parece tanto) porque tenía la ilusión de poder verlo cantar en vivo alguna vez”, deseó alguien más.

“Sí se parecen, además se ve hinchado como de medicamento, ¡no se cómo explicarlo!”, agregó otra usuaria.