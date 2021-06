“Yo soy la única persona que he estado con Juan Gabriel, el único que ha estado con él todas las noches, desde su refugio”, decía Joaquín Muñoz. Después mostraron un audio con la supuesta voz del cantante, aunque ahí también hicieron notar que la voz no se parecía nada a la del difunto cantante. VER VIDEO AQUÍ

Pero Muñoz no es el único que asegura que Juan Gabriel está vivo, en diversos canales de Youtube dicen presentar las supuestas pruebas de que el cantante del “Noa Noa” estaría con vida, tal y como lo muestra el Remake Media, donde se dan a conocer las supuestas pruebas que presentó Joaquín Muñoz para asegurar que “Juanga” aún vive.

Posteriormente muestran cómo tras las declaraciones de Joaquín Muñoz de que el cantante estaba vivo, los memes no se hicieron esperar y mostraron algunos de ellos. También dieron a conocer cómo el hoy difunto Cepillín, también avalaba dicha teoría.

“Joaquín, quiero desearte mucho éxito en la presentación de tu libro en esta tarde, con muchísimo cariño y respeto, y lo mejor de mis deseos”, decía el audio que supuestamente fue grabado por el cantante mexicano. Sin embargo, la voz no se parece en absoluto a la de Juan Gabriel.

Pero no solo Joaquín Muñoz sostiene que el llamado “Divo de Juárez” está vivo, cabe recordar que el fallecido payasito Cepillín habló del tema respaldando la teoría de que el intérprete de “Hasta que te conocí” “Abrázame muy fuerte”, “Amor eterno”, entre otras, habría tenido que fingir su muerte.

Joaquín Muñoz dijo: “A mí quien me importa es Alberto y es mi amigo y me importa que él esté bien y por él lucharé hasta el último y lo voy a seguir ayudando porque somos amigos… duran de 8 a 15 días para que te entreguen un cuerpo en Estados Unidos, y él de la noche a la mañana ya tenían las cenizas de Alberto, es lógico que nomás no”, dijo.

“Un médico legista en Estados Unidos, va y toma muchas fotografías como 50 a un cuerpo al momento de la muerte y sobre todo a un personaje como a Juan Gabriel… entonces que nos enseñen una foto de cuando se murió, no hay nada de eso…”, insistió el exmánager de El Divo de Juárez.

Joaquín Muñoz precisó que Juan Gabriel era un genio y solamente una persona así puede fingir su muerte ; recomienda además a la gente que no cree que el cantante esté vivo, que investiguen bien todos los datos y los hechos que se suscitaron cuando se difundió la noticia sobre el deceso.

“El Divo de Juárez” ¿quería cambiar de personalidad?

Para finalizar sobre el tema, Cepillín en ese entonces envió un deseo: “Yo quiero y deseo que Juan Gabriel haya dicho ‘Hasta aquí, me voy, me voy a ir de esta forma, cambia de personalidad, por eso digo yo que es una mentira que esté muerto… él me llevó hasta serenata, en los 80 vivimos muy unidos”, dijo en ese entonces el ahora fallecido payaso.

Hasta el momento los hijos de Juan Gabriel han sido los beneficiados con la muerte del cantante, pues fueron los herederos universales de su riqueza y las regalías por sus canciones, sin embargo han enfrentado varios obstáculos para poder disfrutar al 100 por ciento de ella.